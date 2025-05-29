Количество россиян с просрочкой по кредитке достигло исторического максимума

На этом фоне уровень просроченной задолженности 30−90 дней в портфеле без дефолтов в I квартале 2025 года составил 2,9% (на протяжении 2024 г. — колебался на уровне 1,8−2,2%). Прогноз роста выходов в просрочку от 30 дней и выше на первое полугодие 2025 г. по сравнению с итогами второго полугодия 2024 г. составляет порядка 1,5−1,8 млн человек (70−90%).