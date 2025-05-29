Количество россиян с просрочкой по кредитке достигло исторического максимума

«Количество держателей кредитных карт, перешедших из статуса “действующий” в статус “просрочка от 30 дней и выше”, на начало I полугодия 2025 года составило 2,35 млн человек (прогноз на конец первого полугодия 2025 г. — 3,84 млн человек), что является исторически максимальным показателем и отражает резкое падение кредитоспособности заемщиков», — пояснил Алексин.
Так, по данным ОКБ, количество держателей кредитных карт, вернувшихся из статуса «неактивный» в статус «действующий», на начало первого полугодия текущего года составило 0,55 млн человек (прогноз на конец первого полугодия 2025 г. — 0,9 млн. человек), что является минимальным значением за историю исследования. При этом качество обслуживания кредитов резко ухудшилось на банковском рынке.
На этом фоне уровень просроченной задолженности 30−90 дней в портфеле без дефолтов в I квартале 2025 года составил 2,9% (на протяжении 2024 г. — колебался на уровне 1,8−2,2%). Прогноз роста выходов в просрочку от 30 дней и выше на первое полугодие 2025 г. по сравнению с итогами второго полугодия 2024 г. составляет порядка 1,5−1,8 млн человек (70−90%).
Кроме того, в кредитном бюро напомнили, что в 2024 году ЦБ ужесточил требования к резервированию не используемых лимитов кредитных карт и потребовал распределять на них регуляторный капитал. Это привело к закрытию банками кредитных договоров на карты, лимиты по которым долгое время не использовались клиентами.
Параллельно со второй половины 2024 года ужесточились условия и возможности для открытия новых кредитных карт. На этом фоне снизилась как возможность возврата из статуса «неактивный», так и общее количество неактивных держателей кредитных карт, резюмировали в ОКБ.
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