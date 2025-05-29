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Количество россиян с просрочкой по кредитке достигло исторического максимума

Количество владельцев кредитных карт с просроченной задолженностью на начало первого полугодия 2025 года составило 2,35 млн человек, что является историческим максимумом. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Михаил Алексин.

Екатерина Свинова
Автор Финансы Mail
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Источник: Freepik

«Количество держателей кредитных карт, перешедших из статуса “действующий” в статус “просрочка от 30 дней и выше”, на начало I полугодия 2025 года составило 2,35 млн человек (прогноз на конец первого полугодия 2025 г. — 3,84 млн человек), что является исторически максимальным показателем и отражает резкое падение кредитоспособности заемщиков», — пояснил Алексин.

Так, по данным ОКБ, количество держателей кредитных карт, вернувшихся из статуса «неактивный» в статус «действующий», на начало первого полугодия текущего года составило 0,55 млн человек (прогноз на конец первого полугодия 2025 г. — 0,9 млн. человек), что является минимальным значением за историю исследования. При этом качество обслуживания кредитов резко ухудшилось на банковском рынке.

На этом фоне уровень просроченной задолженности 30−90 дней в портфеле без дефолтов в I квартале 2025 года составил 2,9% (на протяжении 2024 г. — колебался на уровне 1,8−2,2%). Прогноз роста выходов в просрочку от 30 дней и выше на первое полугодие 2025 г. по сравнению с итогами второго полугодия 2024 г. составляет порядка 1,5−1,8 млн человек (70−90%).

Кроме того, в кредитном бюро напомнили, что в 2024 году ЦБ ужесточил требования к резервированию не используемых лимитов кредитных карт и потребовал распределять на них регуляторный капитал. Это привело к закрытию банками кредитных договоров на карты, лимиты по которым долгое время не использовались клиентами.

Параллельно со второй половины 2024 года ужесточились условия и возможности для открытия новых кредитных карт. На этом фоне снизилась как возможность возврата из статуса «неактивный», так и общее количество неактивных держателей кредитных карт, резюмировали в ОКБ.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».