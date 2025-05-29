Канада приветствует решение суда США по отмене «незаконных» пошлин Трампа

«Правительство [Канады] приветствует вчерашнее решение американского суда по международной торговле, которое соответствует давней позиции Канады о том, что тарифы [Трампа на канадский импорт] являются незаконными и необоснованными», — сказал он. При этом Карни подчеркнул, что торговые отношения двух стран «по-прежнему находятся под серьезной угрозой», так как наложенные Трампом тарифы на канадскую сталь, алюминий и автомобильный сектор продолжают действовать. Премьер-министр добавил, что Оттава продолжает надеяться на установление нормальных торговых отношений с Вашингтоном.
В среду Федеральный суд США по делам международной торговли заблокировал реализацию решения Трампа ввести пошлины на импорт, обосновав это превышением им президентских полномочий. Постановление суда блокирует не только ответные пошлины на продукцию из 185 стран и регионов, о которых Трамп объявил 2 апреля, но и введенные до этого тарифы в отношении импорта из Канады, Китая и Мексики за якобы недостаточные усилия правительств этих стран в борьбе с контрабандой фентанила в США.
В свою очередь телекомпания CNN пояснила, что решение суда не распространяется на тарифы в отношении поставок автомобилей и запчастей для них, стали и алюминия. Они вводились в соответствии с Законом о расширении торговли. Суд же постановил, что Трамп превысил полномочия по другому закону. Это значит, что постановление затронет пошлины в размере 30% на поставки из КНР, пошлины в 25% на импорт ряда товаров из Мексики и Канады, а также универсальные пошлины в 10%. Администрация Трампа уже уведомила, что обжалует вердикт.
В конце апреля 12 американских штатов направили иск в Федеральный суд США по делам международной торговли, чтобы добиться отмены пошлин, введенных администрацией Трампа. Помимо причинения вреда экономике США, главу государства обвиняли в необоснованном введении режима чрезвычайного положения, чтобы в обход Конгресса изменять тарифную политику страны. Инициатором обращения в суд выступил генеральный прокурор штата Орегон. Его поддержали штаты Аризона, Вермонт, Делавэр, Иллинойс, Колорадо, Коннектикут, Миннесота, Мэн, Невада, Нью-Йорк, Нью-Мексико.