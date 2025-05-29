Канада приветствует решение суда США по отмене «незаконных» пошлин Трампа

В свою очередь телекомпания CNN пояснила, что решение суда не распространяется на тарифы в отношении поставок автомобилей и запчастей для них, стали и алюминия. Они вводились в соответствии с Законом о расширении торговли. Суд же постановил, что Трамп превысил полномочия по другому закону. Это значит, что постановление затронет пошлины в размере 30% на поставки из КНР, пошлины в 25% на импорт ряда товаров из Мексики и Канады, а также универсальные пошлины в 10%. Администрация Трампа уже уведомила, что обжалует вердикт.