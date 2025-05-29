Эксперт рассказала, как изменятся цены на бензин с 1 июня 2025 года

Как отметила эксперт, цены на бензин и ГСМ из года в год устойчиво растут в стоимости.
«По сравнительным данным Росстата на 27 мая 2024−2025 годагодовой прирост стоимости по марке АИ-92 составил 11,17%, по АИ-95 −11,35%, по АИ-98- 26,4%, а по дизельному топливу — 9,62%. Таким образом, средний рост цен за 2025 год в сравнении с прошлым годом составил рост — 14,64%, что выше уровня инфляции 2025 года», — сообщила Федорова.
Она отметила, что, по данным Статбюро, уровень инфляции в Российской Федерации с начала 2025 года составил 3,12%, при этом годовая ожидаемая инфляция составляет при методике ее определения 10,23%, что существенно ниже среднего темпа роста стоимости всех марок автомобильного бензина.
Ниже отметки ожидаемой годовой инфляции находится только стоимость дизельного топлива. Это связано с госрегулированием цен на ГСМ в период посевных, уборочных работ в весенне- летний период для уборки урожая, а также увеличения грузовых и пассажирских перевозок автомобильным транспортом в период массовых отпусков, подчеркнула эксперт.
«Ежегодно при наступлении весеннего сезона наблюдается устойчивое удорожание моторного топлива. Ожидается, что в июне рост цен на бензин может усилиться, в том числе на розничных АЗС. Потенциал повышения — от 1−1,5 рубля за литр в зависимости от региона и категории топлива», — рассказала Федорова.
Экономист добавила, что при росте спроса на топливо на международных биржах ситуация начнет меняться в лучшую сторону, если это будет связано с ростом промышленного производства металлургических комбинатов, заводов по производству высокотехнологического оборудования, активизации новых альтернативных поставок топлива в дружественные страны БРИКС, ЕАС и ШОС.
Как отметила специалист, на рост цен на топливо влияют две группы факторов. Первый — это выросшие с 1 января 2025 года акцизы. Второй — внешние обстоятельства, включая нестабильную стоимость нефти, волатильность валютных курсов, ограничение российского экспорта.
«С учетом возникших экономических ограничений на топливном рынке складывается противоречивая ситуация: основное место реализации для нефтяных компаний — это реализация на экспорт, так при снижении валютной выручки и прибыли, производители увеличивают стоимость топлива на величину дополнительно возникающих издержек и компенсацию расходов на акцизы», — подытожила экономист.
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