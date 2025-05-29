Эксперт рассказала, как изменятся цены на бензин с 1 июня 2025 года

Как отметила специалист, на рост цен на топливо влияют две группы факторов. Первый — это выросшие с 1 января 2025 года акцизы. Второй — внешние обстоятельства, включая нестабильную стоимость нефти, волатильность валютных курсов, ограничение российского экспорта.



«С учетом возникших экономических ограничений на топливном рынке складывается противоречивая ситуация: основное место реализации для нефтяных компаний — это реализация на экспорт, так при снижении валютной выручки и прибыли, производители увеличивают стоимость топлива на величину дополнительно возникающих издержек и компенсацию расходов на акцизы», — подытожила экономист.