Инвестстратег пояснил, как получать больше на пенсии

«Чтобы вложить в пенсионную систему как можно меньше, а получить из нее потом как можно больше, вам лучше выйти на пенсию раньше (по истечении 15 лет и получении 30 баллов), но по возможности продолжать работать, зарабатывать и свои деньги вкладывать самому. Пенсия от государства будет ниже, чем могла бы быть, но в сумме вы в большем плюсе», — сказал Бахтин.