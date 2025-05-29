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Инвестстратег пояснил, как получать больше на пенсии

Чтобы получать больше денег, следует продолжать работать после выхода на пенсию. Об этом «Газете.Ru» рассказал инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

Екатерина Свинова
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

«Чтобы вложить в пенсионную систему как можно меньше, а получить из нее потом как можно больше, вам лучше выйти на пенсию раньше (по истечении 15 лет и получении 30 баллов), но по возможности продолжать работать, зарабатывать и свои деньги вкладывать самому. Пенсия от государства будет ниже, чем могла бы быть, но в сумме вы в большем плюсе», — сказал Бахтин.

По словам эксперта, в общем случае (не чиновники, не силовики, не многодетные родители и другие льготники) у россиян есть возможность досрочно выйти на пенсию, если наработан страховой стаж около 40 лет. Однако этот досрочный выход позволяет сэкономить лишь два года.

Бахтин добавил, что даже если отсечь тех, у кого есть возможность получать вторую пенсию или пенсию задолго до наступления старости (чиновники, силовики, льготники), чисто математически им обычно выгоднее выйти на пенсию раньше.

Как пояснил специалист, это связано это с устройством системы пенсионных взносов — вы активно копите себе на пенсию баллы в первые годы карьеры, но с 15-го года каждый следующий год стажа вам все меньше добавляет к будущей пенсии (в процентах).

В 2025 году никто из россиян не выйдет на пенсию по возрасту в рамках реформы. В 2026 году на пенсию выйдут женщины 59 лет и мужчины 64 лет. Для получения выплат им нужно 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».