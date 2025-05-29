Илан Шор стал совладельцем бизнес-центра на Бережковской набережной

Комплекс включает в себя бизнес-центр площадью 26,7 тыс. кв. м и здание автосалона (7,1 тыс. кв. м). Объект до последнего времени находился на балансе компании «Бережковский комплекс», которая еще в 2018 году была признана банкротом. ПСБ, являясь основным кредитором (6,27 млрд руб. из общего долга 6,69 млрд руб.), изначально пытался продать актив, но покупателей не нашлось. В феврале банк решил оставить его за собой, а теперь привлек господина Шора в качестве партнера.