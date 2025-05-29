Эксперты рассказали, как уход от устаревших платежных систем поможет БРИКС

«Текущие финансовые механизмы больше не справляются со своими задачами. В этих условиях участникам объединения БРИКС и государствам Глобального Юга важно не только наращивать инвестиции, но и формировать собственные каналы движения капитала — технологичные, независимые, удобные и защищенные от внешнего давления. К тому же уход от устаревшей платежной системы может сэкономить странам до 30 миллиардов долларов ежегодно», — отметил Илья Иванинский, партнер-эксперт «Яков и Партнеры», директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета.
Перспектива создания независимой и устойчивой к санкционному давлению платежно-расчетной системы БРИКС весьма реальна, оценивал в феврале в интервью РИА Новости посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий.
Тогда же эксперты оценивали, что такая платежная система может быть создана в ближайшие два-три года, и для этого не нужно политических решений, а лишь договоренность коммерческих банков объединения рассчитываться друг с другом в национальных валютах.