Дуров ответил на заявление Маска о партнерстве Telegram и xAI

28 мая, в среду, сообщалось, что Telegram и компания xAI договорились о партнерстве сроком на 1 год.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск сообщал, что сделка о партнерстве принадлежащего ему стартапа xAI и мессенджера Telegram еще не была подписана.
«Верно. Соглашение принципиально достигнуто, но формальности не улажены», — написал Дуров в соцсети X.
По его словам, сотрудничество предусматривает распространение чат-бота Grok среди пользователей мессенджера. Telegram получит от xAI 300 млн долларов, а также будет получать 50% дохода от подписок xAI, реализованных через мессенджер.
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