Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дуров ответил на заявление Маска о партнерстве Telegram и xAI

Соглашение о сотрудничестве Telegram с xAI принципиально достигнуто, но формальности еще не улажены, заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

28 мая, в среду, сообщалось, что Telegram и компания xAI договорились о партнерстве сроком на 1 год.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск сообщал, что сделка о партнерстве принадлежащего ему стартапа xAI и мессенджера Telegram еще не была подписана.

«Верно. Соглашение принципиально достигнуто, но формальности не улажены», — написал Дуров в соцсети X.

По его словам, сотрудничество предусматривает распространение чат-бота Grok среди пользователей мессенджера. Telegram получит от xAI 300 млн долларов, а также будет получать 50% дохода от подписок xAI, реализованных через мессенджер.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».