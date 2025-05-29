Депутат объяснил, почему показания счетчиков просят до 25 числа

«Процедура передачи показаний счетчиков абонентом регламентируется постановлением правительства № 354 “Правила предоставления коммунальных услуг”. Согласно пункту 33, “потребитель имеет право передавать полученные показания <…> не позднее 25 числа текущего расчетного периода”. То есть, это не обязанность, а скорее рекомендация. А значит, абонент может сообщить данные в ресурсоснабжающую организацию или УК по сути в любой день месяца — с 1 по 25 число, и данные примут и учтут в расчете квитанции», — пояснил он.
По словам депутата, свой срок установлен для управляющих и ресурсоснабжающих организаций, которые подчиняются постановлению № 354. Это их обязательство по нему. Каждый месяц организации должны снять и передать для расчета показания с общедомового прибора учета — с 23 по 26 число каждого месяца и «синхронизировать» его с информацией, подаваемой поквартирно, пояснил депутат.
Аксененко пояснил, что если жильцы дома не будут подавать показания счетчиков, либо будут подавать информацию в случайном порядке в произвольное время, величина затраченного коммунального ресурса (разница между показаниями общедомового прибора учета и показаниями всех индивидуальных счетчиков) на содержание общего имущества будет некорректной. То есть, не получится точно рассчитать, сколько, например, электричества было потрачено на освещение подъезда, а сколько — на квартиры. Депутат подчеркнул, что в этом случае домовой счетчик посчитает все траты ресурса: и за нежилые общие помещения, и за все жилые.
Он уточнил, что вся «неучтенка» — показания, не переданные по квартирам или переданные не корректно, пойдет в «общие траты». Это означает, что заплатит за нее весь подъезд. Это не значит, что не подавший сведения сосед может никогда не платить за электричество и его будут содержать соседи, добавил депутат. В квитанции не подававшего сведения соседа сумма будет считаться из расчета среднего показателя. Чаще всего это невыгодно самому потребителю: сумма высчитывается как среднесуточная за последние полгода, умноженная на количество дней в месяце.
Тем не менее, неподача данных может продолжаться только до контрольной проверки УК или ресурсоснабжающей организации. Тогда в один день будут сняты показания со всех счетчиков: в квартирах, нежилых помещениях и с общих приборов учета на дом, — и все встанет на свои места. Но на квартире за это время может образоваться долг, резюмировал парламентарий.
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