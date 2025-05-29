Депутат объяснил, почему показания счетчиков просят до 25 числа

Он уточнил, что вся «неучтенка» — показания, не переданные по квартирам или переданные не корректно, пойдет в «общие траты». Это означает, что заплатит за нее весь подъезд. Это не значит, что не подавший сведения сосед может никогда не платить за электричество и его будут содержать соседи, добавил депутат. В квитанции не подававшего сведения соседа сумма будет считаться из расчета среднего показателя. Чаще всего это невыгодно самому потребителю: сумма высчитывается как среднесуточная за последние полгода, умноженная на количество дней в месяце.