Ставки на рост. Как инвестировать, когда компании не платят дивиденды

«По большинству компаний основное давление идет со стороны ключевой ставки, причем удар сразу с двух сторон: по спросу, что снижает выручку и прибыль по цепочке и по процентным расходам у компаний с высокой долговой нагрузкой, — соглашается Дмитрий Донецкий из компании “Солид Брокер”, — долго бизнес при текущих сверхжестких денежно-кредитных условиях жить не может, так что мы ждем ожидать снижения ставки уже на ближайшем заседании ЦБ РФ».