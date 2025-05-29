Ставки на рост. Как инвестировать, когда компании не платят дивиденды

Сразу заметим, что решение не платить дивиденды не всегда говорит о проблемах в бизнесе. Во многих случаях компании делают это осознанно, чтобы сохранить устойчивость на фоне сложной экономической обстановки.
Энергетика и металлургия сейчас находятся под давлением высокой ключевой ставки в 21%, снижении объемов производства и потери внешних рынков.
«Газпром» второй год откладывает дивидендные выплаты, ссылаясь на большие расходы по инвестиционным проектам и нестабильную внешнюю ситуацию. У «Норникеля» — затяжной цикл модернизации и необходимость менять логистику. У НЛМК — снижение спроса, ограничения на экспорт и рост издержек. Компании вынуждены вкладываться в свою адаптацию, а значит, экономить на всем, в том числе и на выплатах акционерам.
Ритейл, как показал пример «Магнита», тоже не в лучшем положении. Потребительский спрос колеблется, а издержки на логистику и операционную деятельность продолжают расти. Даже прибыльные компании предпочитают накапливать запас ликвидности, чтобы не зависеть от внешнего финансирования. Авиастроение, представленное компанией «Яковлев», полностью зависит от долгосрочной господдержки. В таких секторах любые выплаты прибыли могут восприниматься как преждевременные и даже стратегически нежелательные.
«Из представленного списка наибольшей неожиданностью для рынка, вероятно, стал отказ от выплаты дивидендов НЛМК. У компании крайне комфортный долг, но, видимо, замедление в металлургическом секторе, а также повышенная неопределенность в дальнейшем развитии российской и мировой экономики повлияли на решение менеджмента не распределять прибыль, заработанную за 2024 год», — считает Артем Аутлев, аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции».
«Ключ» как фактор
Одна из главных причин текущей ситуации — высокая ключевая ставка Банка России, которая сейчас составляет 21%. Это резко увеличило стоимость заемных денег. Компании стараются обходиться без внешних кредитов и используют собственные ресурсы, в том числе прибыль, чтобы финансировать операционную и инвестиционную деятельность.
Кроме обслуживания долга, выросли расходы на закупки, импортные запчасти, логистику. В таких условиях дивиденды становятся не приоритетом, а дополнительной нагрузкой. Распределение прибыли теряет смысл, если это угрожает устойчивости самой компании.
«По большинству компаний основное давление идет со стороны ключевой ставки, причем удар сразу с двух сторон: по спросу, что снижает выручку и прибыль по цепочке и по процентным расходам у компаний с высокой долговой нагрузкой, — соглашается Дмитрий Донецкий из компании “Солид Брокер”, — долго бизнес при текущих сверхжестких денежно-кредитных условиях жить не может, так что мы ждем ожидать снижения ставки уже на ближайшем заседании ЦБ РФ».
Важную роль играет изменение позиции государства. Раньше власти активно поощряли госкомпании к щедрым выплатам: ведь это пополняло федеральный бюджет. Сейчас подход стал другим. На фоне роста государственных расходов и бюджетных ограничений приоритет — поддержание стабильности системообразующих компаний. Даже если это означает меньшие поступления в казну. На примере «Газпрома» хорошо видно, как меняется баланс интересов: между инвестициями, бюджетной дисциплиной и ожиданиями инвесторов. В условиях ограниченных ресурсов сделать выбор в пользу будущего — разумная, пусть и непопулярная мера.
Что делать инвесторам?
Рынок теряет понятный ориентир. Если раньше «дивидендные» акции были одной из самых надежных категорий — приносили стабильный доход, особенно на фоне низких ставок по банковским депозитам. Сейчас ситуация изменилась. Котировки компаний, отказавшихся от выплат, снизились — инвесторы отреагировали на новость настороженно.
Однако отсутствие дивидендов не всегда означает ухудшение финансов.
«Локально, отказ от дивидендов вызывает сброс акций. Но если смотреть на перспективу, то цены на бумаги эмитентов восстановят потери в течение нескольких месяцев. Сезонность в совокупности с отказом от дивидендов дает возможность приобрести бумаги крупнейших компаний по низкой цене», — уверен Андрей Смирнов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».
Часто отказ от выплат части дохода — способ подготовиться к периоду неопределенности, сконцентрироваться на инвестициях и внутренней устойчивости, и с точки зрения частного инвестора это требует пересмотра подходов. Теперь нельзя полагаться только на размер дивидендов при выборе акций — необходимо оценивать бизнес глубже. На первый план выходят такие показатели, как операционная эффективность, структура баланса, способность генерировать денежный поток и адаптироваться к изменяющимся условиям.
В новых условиях важно смотреть шире:
- Оценивать устойчивость бизнеса, а не только размер выплат;
Сравнивать компании по уровню долга, операционной марже и способности сохранять прибыль при высоких ставках;
Учитывать экспортную ориентацию, валютную выручку и гибкость финансовой модели.
В выигрыше могут оказаться компании с низкой долговой нагрузкой, устойчивым денежным потоком и адаптивной структурой. Особенно те, кто не зависит от дорогих кредитов и работает преимущественно на экспорт или внутреннем рынке с высокой маржинальностью.
«В условиях высокой ключевой ставки, можно порекомендовать больше обращать внимание на показатели свободного денежного потока, финансовой устойчивости и долговой нагрузки компаний. В этом случае гораздо больше шансов избежать отказа в выплатах дивидендов», — советует Михаил Цагарели, портфельный управляющий УК «Первая».
Даже на фоне массового отказа от дивидендов, на рынке остаются компании, демонстрирующие обратный подход. Например, Сургутнефтегаз традиционно сохраняет дивидендные выплаты благодаря устойчивой валютной подушке. Производители удобрений и экспортеры из секторов, не зависящих от западных рынков, также продолжают делиться прибылью. Есть компании, которые используют текущую ситуацию как конкурентное преимущество: сохранение дивидендной политики в условиях коллективной «паузы» позволяет им привлекать внимание частных инвесторов и усиливать рыночные позиции.
«Ряд эмитентов финансового сектора, готовы к выплате дивидендов. Банковский сектор в 2024 году заработал рекордные 3,8 трлн.руб., что на 0.6 трлн.руб выше показателей 2023 года. Количество прибыльных банков по итогам 2024 года составило 65% от общего числа», — считает Эдуард Христианов, первый заместитель председателя правления ПАО «РосДорБанк».
Это доказывает, что в новой модели место для стабильных выплат остается — просто оно требует куда большей прозрачности, финансовой дисциплины и стратегической воли.
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