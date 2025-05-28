Зампред ЦБ ответил на вопросы по ключевой ставке

Он выступил на пресс-конференции, приуроченной к публикации «Обзора финансовой стабильности» за IV квартал 2024 года — I квартал 2025 года, выступая перед началом традиционной «недели тишины».
«В пятницу начнется неделя тишины. Мы будем рассматривать все данные вновь поступившие и, действительно, ситуация поменялась несколько, появилось много всего, что нам будет интересно обсудить. Думаю, варианты решения как по ставке, так и по сигналу у нас будут даже более разнообразные, чем в апреле. Но обо всем этом вам расскажет в следующую пятницу Эльвира Сахипзадовна», — отметил Филипп Габуния.
Банк России с октября прошлого года сохранял ключевую ставку на уровне 21% годовых, приостановив цикл ее повышения. Следующее решение по ставке регулятор примет 6 июня 2025 года.
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