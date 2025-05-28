Зампред ЦБ ответил на вопросы по ключевой ставке

«В пятницу начнется неделя тишины. Мы будем рассматривать все данные вновь поступившие и, действительно, ситуация поменялась несколько, появилось много всего, что нам будет интересно обсудить. Думаю, варианты решения как по ставке, так и по сигналу у нас будут даже более разнообразные, чем в апреле. Но обо всем этом вам расскажет в следующую пятницу Эльвира Сахипзадовна», — отметил Филипп Габуния.