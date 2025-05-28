Юрист разъяснил, кому придется платить налог за перевод на карту банка

«Некоторые банки уже сейчас останавливают операции на счетах при подозрении на те или иные переводы. Если такие переводы имеют разовый характер, полагаю, что проблем не будет, поскольку это было бы массовым явлением и вызвало бы негативную реакцию общества при разовых переводах, чтобы их считать какими-то незаконными», — отметил эксперт в беседе с ОСН.
По словам Зюкова, в случаях, когда на счет зачисляется крупная сумма одним платежом или в течение дня поступает большое количество переводов, банки могут оперативнее реагировать, запрашивая подтверждающие документы.
Эксперт подчеркнул, что у кредитных организаций должен существовать «разумный механизм регулирования» подобных вопросов. Сначала финансовые учреждения, по его мнению, обязаны обратиться к клиенту за разъяснением происхождения средств. Если же клиент не способен подтвердить источник поступления, банк вправе приостановить операции по счету в рамках своих полномочий.
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