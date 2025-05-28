Юрист разъяснил, кому придется платить налог за перевод на карту банка

«Некоторые банки уже сейчас останавливают операции на счетах при подозрении на те или иные переводы. Если такие переводы имеют разовый характер, полагаю, что проблем не будет, поскольку это было бы массовым явлением и вызвало бы негативную реакцию общества при разовых переводах, чтобы их считать какими-то незаконными», — отметил эксперт в беседе с ОСН.