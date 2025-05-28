Власти хотят снизить цену ОСАГО для регионов с аккуратными водителями

Дело в том, что стоимость ОСАГО, как обязательного вида страхования, четко регулируются — ЦБ устанавливает границы тарифного коридора. Страховая компания не может выйти за этот порог. При этом для высоко рисковых регионов даже максимально допустимой цены не хватает, чтобы покрыть все убытки, пояснила руководитель управления андеррайтинга моторных видов страхования «Абсолют Страхования» Анна Ёжикова. Она добавила: дефицит сборов в таких субъектах РФ приходится компенсировать завышением цены ОСАГО для остальных водителей.
Эту несправедливость нужно корректировать, сообщил Филипп Габуния. Он добавил, что в ЦБ прорабатывают идею, как это будет реализовано — через географический признак или же более сложную структуру.
Нынешние территориальные коэффициенты совершенно не учитывают признаки мошенничества и недобросовестные практики, подчеркнули в российском союзе автостраховщиков. Там добавили: нужно пересмотреть подход к выявлению таких регионов и повышать для них тарифы по ОСАГО. А в других местах, где более безопасно — снижать цену полиса.
По итогам 2024 года в перечень самых рисковых регионов (там много аварий и высокий уровень мошенничества) вошли Ингушетия, Дагестан, Чечня, Камчатский край и Карачаево-Черкесская Республика.
Вклад «рисковых» регионов может сейчас завышать цены для остальных водителей на 10−20%, сообщила гендиректор компании Frank Auto Ирина Франк.