Власти хотят снизить цену ОСАГО для регионов с аккуратными водителями

Дело в том, что стоимость ОСАГО, как обязательного вида страхования, четко регулируются — ЦБ устанавливает границы тарифного коридора. Страховая компания не может выйти за этот порог. При этом для высоко рисковых регионов даже максимально допустимой цены не хватает, чтобы покрыть все убытки, пояснила руководитель управления андеррайтинга моторных видов страхования «Абсолют Страхования» Анна Ёжикова. Она добавила: дефицит сборов в таких субъектах РФ приходится компенсировать завышением цены ОСАГО для остальных водителей.