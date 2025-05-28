Владелец «Гименея» купил долю в «Столичных аптеках»

Михаил Арустамов стал совладельцем сети «Столичные аптеки», которой принадлежит около 70 точек в Москве. Это следует из выписки торгового реестра Кипра, которую изучил РБК.
Продавцом доли в аптечной сети выступила зарегистрированная на Сейшельских островах фирма Doreno Limited, чьи конечные бенефициары не раскрываются. Другой владелец «Столичных аптек» — Crosscooper Holdings Inc. из Белиза — свой пакет сохранил, свидетельствуют данные кипрского реестра. Там же сказано, что он получил 50% в Huduma Limited еще в 2017 году, с тех пор размер его доли не менялся.
О том, что участником сделки по покупке доли в «Столичных аптеках» стал Арустамов, свидетельствуют данные выписки торгового реестра Кипра. В качестве контактного адреса бизнесмен указал адрес на улице де ла Клош в Женеве. Судя по картам, она расположена в районе Паки, который находится рядом с Женевским озером. В 2023 году издание Bilan сообщало, что Михаил Арустамов приобрел недвижимость в районе Паки, недалеко от озера, за 3,8 млн швейцарских франков.
РБК направил запрос в «Столичные аптеки». Связаться с Арустамовым на момент публикации не удалось.
Чем известны «Столичные аптеки»
Сеть «Столичные аптеки» была основана в 2005 году и объединила порядка 300 государственных аптек и предприятий оптовой торговли лекарственными средствами в различных районах Москвы. Учредителем выступил столичный департамент городского имущества (ДГИ), свидетельствуют данные СПАРКа. Сами же аптеки находились в ведении департамента здравоохранения Москвы.
Впервые о продаже предприятия столичные власти задумались в 2008 году. Спустя три года ДГИ включил его в план приватизации, а уже в 2016-ом выставил на торги. На тот момент инвесторам предлагалось приобрести «крупнейшую в России и единственную в Москве государственную аптечную сеть». Начальная стоимость лота оценивалась в 5,6 млрд руб., а в его состав входило 185 объектов недвижимости — 183 аптеки и два складских помещения общей площадью порядка 103 тыс. кв. м. По условиям конкурса новый владелец должен был сохранить профиль деятельности помещений (то есть работу аптек) до конца 2018 года.
Победителем аукциона в итоге стала компания «Миттен» — структура основателя Capital Group Павла Тё, сообщали «Ведомости». За «Столичные аптеки» она заплатила 5,67 млрд руб., указывало издание. Но уже спустя год Тё продал сеть. «Этот проект для нас закончен, мы вышли из него», — сообщал тогда бизнесмен, не уточняя покупателя. Он также добавлял, что компания загрузила площади арендаторами и продала актив как финансовый инструмент.
Новым собственником «Столичных аптек» в 2017 году стала именно «Спин групп», и с тех пор состав владельцев не менялся, говорится в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности сети за прошлый год. Там же сказано, что в этот период она занималась не только продажей лекарственных средств и медицинских изделий, но и сдачей части площадей в аренду сторонним игрокам. Так, в 2024 году у компании действовало 194 таких соглашения, 70 из которых были подписаны с компанией «Агроторг» (сеть «Пятерочка»), а еще 22 — с АО «Тандер» («Магнит»).
Выручка «Столичных аптек» за прошлый год составила 3,5 млрд руб., чистая прибыль — 1,4 млрд руб. Годом ранее эти показатели оценивались в 3,2 млрд руб. и 937 млн руб. соответственно. По данным DSM Group, сейчас доля сети на аптечном рынке Москвы составляет менее 1%.
Кто такой Михаил Арустамов
Арустамов до 2011 года занимал пост первого вице-президента «Транснефти». В разные годы он входил в советы директоров инжиниринговой компании «Стройтрансгаз» и института по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть», а также был и.о. гендиректора «Зарубежнефти». Впоследствии «Транснефть» сообщала о переводе Арустамова на должность советника президента. В пресс-службе компании заявили РБК, что Арустамов покинул «Транснефть» в 2011 году и больше отношения к ней не имеет.
В 2021 году Арустамов стал собственником люксовых торговых комплексов «Гименей» и «Якиманка, 26», которые находятся на улице Большой Якиманке в центре Москвы. В обоих проектах он получил по 50%, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Другим владельцем актива тогда стала Валентина Долженкова, которой до 2020 года принадлежали 25% еще в одной компании бизнесмена — ООО «Высотка-К». Сумму сделки по покупке торговых комплексов опрошенные «Ведомостями» консультанты тогда оценивали в 4,2−6,4 млрд руб.