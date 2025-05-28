Владелец «Гименея» купил долю в «Столичных аптеках»

Новым собственником «Столичных аптек» в 2017 году стала именно «Спин групп», и с тех пор состав владельцев не менялся, говорится в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности сети за прошлый год. Там же сказано, что в этот период она занималась не только продажей лекарственных средств и медицинских изделий, но и сдачей части площадей в аренду сторонним игрокам. Так, в 2024 году у компании действовало 194 таких соглашения, 70 из которых были подписаны с компанией «Агроторг» (сеть «Пятерочка»), а еще 22 — с АО «Тандер» («Магнит»).