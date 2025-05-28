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В России снизили цену на препарат для терапии острого инфаркта миокарда на 18%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) снизила цену на препарат для терапии острого инфаркта миокарда на 18%, сообщает ведомство в своем официальном Telegram-канале.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Служба пояснила, что согласованная цена на «Нектелизу» снижена относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат «Метализе» на 18%.

«Цена за флакон лиофилизата в дозировке 50 мг дженерика согласована на уровне 40 548 рублей, при этом цена за такую же упаковку лекарственного препарата “Метализе” — 49 900 рублей», — отмечается в сообщении.

Одобрение антимонопольной службой цены на новый отечественный дженерик позволит увеличить доступность и расширить ассортимент подобных препаратов для граждан после завершения срока действия патента на оригинальный препарат.

В медицинских организациях он должен быть доступен в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, подчеркивает ФАС.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».