В России снизили цену на препарат для терапии острого инфаркта миокарда на 18%

Служба пояснила, что согласованная цена на «Нектелизу» снижена относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат «Метализе» на 18%.
«Цена за флакон лиофилизата в дозировке 50 мг дженерика согласована на уровне 40 548 рублей, при этом цена за такую же упаковку лекарственного препарата “Метализе” — 49 900 рублей», — отмечается в сообщении.
Одобрение антимонопольной службой цены на новый отечественный дженерик позволит увеличить доступность и расширить ассортимент подобных препаратов для граждан после завершения срока действия патента на оригинальный препарат.
В медицинских организациях он должен быть доступен в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, подчеркивает ФАС.
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