Трамп: присоединение к «Золотому куполу» обойдется Канаде в $61 млрд

Президент США сообщал, что «Золотой купол» обойдется в $175 млрд в целом, а Конгресс ищет $25 млрд для начала работы над проектом. Однако Бюджетное управление Конгресса обнаружило, что США, возможно, придется потратить до $542 млрд за 20 лет, чтобы полностью разработать и запустить перехватчики космического базирования.