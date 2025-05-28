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Стало известно о крупном долге Стаса Михайлова ФНС

Стас Михайлов задолжал ФНС более 800 тысяч рублей.

Источник: РИА "Новости"

У российского певца Стаса Михайлова нашли долг перед Федеральной налоговой службой. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По информации источника, речь идет о крупной сумме в размере 886 тысяч 624 рубля 92 копейки. Издание утверждает, что именно столько задолжал исполнитель по налогам.

При этом, сам артист и его представители никак не комментировали появившуюся в сети информацию официально.

Между тем, недавно арбитражный суд Москвы взыскал с ООО «ЭУ, Пацан» почти один миллион рублей по исковому заявлению компании по логистике о долге. Сооснователями бизнеса по производству снеков в 2024 году стали звезды сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев и Леон Кемстач. Представитель второго из артистов сообщал, что претензии компании были не к актерам, а к производителю продукции.