Стало известно о крупном долге Стаса Михайлова ФНС

Между тем, недавно арбитражный суд Москвы взыскал с ООО «ЭУ, Пацан» почти один миллион рублей по исковому заявлению компании по логистике о долге. Сооснователями бизнеса по производству снеков в 2024 году стали звезды сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев и Леон Кемстач. Представитель второго из артистов сообщал, что претензии компании были не к актерам, а к производителю продукции.