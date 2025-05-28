Стало известно о крупном долге Стаса Михайлова ФНС

У российского певца Стаса Михайлова нашли долг перед Федеральной налоговой службой. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По информации источника, речь идет о крупной сумме в размере 886 тысяч 624 рубля 92 копейки. Издание утверждает, что именно столько задолжал исполнитель по налогам.
При этом, сам артист и его представители никак не комментировали появившуюся в сети информацию официально.
Между тем, недавно арбитражный суд Москвы взыскал с ООО «ЭУ, Пацан» почти один миллион рублей по исковому заявлению компании по логистике о долге. Сооснователями бизнеса по производству снеков в 2024 году стали звезды сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев и Леон Кемстач. Представитель второго из артистов сообщал, что претензии компании были не к актерам, а к производителю продукции.