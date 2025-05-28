Сервисы рассказали о росте спроса на «белых» хакеров

С начала года вакансий для «белых» хакеров, в чьи задачи входит поиск уязвимостей систем компании, стало на 20% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщили в рекрутинговом сервисе hh.ru.
Таких специалистов чаще всего ищут IT-компании и компании, которые занимаются финансовыми технологиями.
«Медиана предлагаемой зарплаты в 2025 году составила 225 тыс. руб., тогда как год назад была 220 тыс. рублей. Важно учитывать, что чаще всего в вакансиях для пентестеров работодатели не указывают конкретный уровень вознаграждения и готовы обсуждать зарплату с кандидатом», — указали там.
Минимальная зарплата для пентестеров в Санкт-Петербурге начинается от 80 тыс. рублей, а в Москве — от 100 тыс. рублей, следует из данных сервиса Superjob. Зарплаты для таких специалистов выросли за год в среднем на 8%.
На открытых платформах такие вакансии встречаются нечасто, отметил директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы» Кирилл Пшеничных.
«Это связано с тем, что подбор пентестеров обычно ведется точечно — работодатели ищут кандидатов с конкретным набором компетенций и зачастую прибегают к рекомендациям, профессиональным сообществам и отраслевым мероприятиям», — пояснил он.
В числе специфических требований к пентестерам — знание методов атак, обходов систем безопасности, методик ее тестирования, опыт поиска уязвимостей и работы с соответствующими инструментами сканирования.
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