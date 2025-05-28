Сервисы рассказали о росте спроса на «белых» хакеров

«Медиана предлагаемой зарплаты в 2025 году составила 225 тыс. руб., тогда как год назад была 220 тыс. рублей. Важно учитывать, что чаще всего в вакансиях для пентестеров работодатели не указывают конкретный уровень вознаграждения и готовы обсуждать зарплату с кандидатом», — указали там.