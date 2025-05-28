Россиянам объяснили, как уменьшить расходы на проживание в зарубежных отелях

«Если расположение отеля не критично и близость к центру города или морю не играет важной роли, стоит рассмотреть варианты, находящиеся вдали от популярных туристических мест, — их стоимость может быть значительно ниже. Например, отели на второй линии побережья часто ничем не уступают тем, что находятся на первой линии, при этом могут быть дешевле на 20−30%. Самым эффективным способом экономии в путешествиях специалисты называют участие в программах лояльности — в сервисах можно сэкономить до 40% прямо в момент бронирования размещения», — отметили «Газете.Ru» в пресс-службе.
Эксперты также рекомендовали избегать поездок в основные сезоны отпусков, праздничные и выходные дни, когда стоимость жилья традиционно выше. Как указали в пресс-службе, разница между стандартными тарифами и ценами в пик сезона может составлять от 15% до 30%.
Кроме того, изданию подчеркнули, что дополнительную экономию обеспечивает раннее бронирование проживания: это расширяет выбор и увеличивает вероятность получения скидки, предназначенной для тех, кто планирует свои поездки заблаговременно.
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