Россиянам объяснили, как уменьшить расходы на проживание в зарубежных отелях

«Если расположение отеля не критично и близость к центру города или морю не играет важной роли, стоит рассмотреть варианты, находящиеся вдали от популярных туристических мест, — их стоимость может быть значительно ниже. Например, отели на второй линии побережья часто ничем не уступают тем, что находятся на первой линии, при этом могут быть дешевле на 20−30%. Самым эффективным способом экономии в путешествиях специалисты называют участие в программах лояльности — в сервисах можно сэкономить до 40% прямо в момент бронирования размещения», — отметили «Газете.Ru» в пресс-службе.