Разработчик назвал цену нового российского самолета «Байкал»

Предприятие также заключило твердый контракт с авиакомпанией «Аврора» на поставку десяти самолетов «Байкал». Первая поставка из пяти самолетов запланирована на конец 2026 года, еще пять машин будут переданы в 2027 году, отметил Лузгин.