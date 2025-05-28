Разработчик назвал цену нового российского самолета «Байкал»

Глава предприятия отметил в интервью «Ведомостям», что цена «Байкала» соответствует рыночным условиям и сравнима со стоимостью американского одномоторного самолета Cessna Grand Caravan.
По его словам, у производителя отпускная цена этого воздушного судна составляет от 2,2 млн до 3,4 млн долларов. С учетом расходов на логистику, таможню и доставку «Байкал» будет дешевле зарубежного аналога, подчеркнул Лузгин.
«Цена Cessna по курсу 100 ₽/$ — от 220 млн до 340 млн руб. в зависимости от комплектующих. В эту вилку мы в любом случае попадаем», — уточнил Лузгин.
Он сообщил, что УЗГА уже изготовил три опытных образца самолета. Получение сертификата на «Байкал» с российским двигателем и винтом ожидается до конца 2026 года.
Предприятие также заключило твердый контракт с авиакомпанией «Аврора» на поставку десяти самолетов «Байкал». Первая поставка из пяти самолетов запланирована на конец 2026 года, еще пять машин будут переданы в 2027 году, отметил Лузгин.
Помимо этого, у завода имеются предварительные соглашения с авиаперевозчиками «Красавиа», «Аэросервис», Нарьян-Марским объединенным авиаотрядом и рядом других заказчиков.
Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» разработан для замены устаревших советских Ан-2 на местных авиалиниях, включая регионы Дальнего Востока. Самолет будет оснащен турбовинтовым двигателем и рассчитан на перевозку до девяти пассажиров.
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