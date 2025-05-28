Пенсионеры получат июньскую пенсию досрочно

«В июне 2025 года порядок выплаты пенсий в России будет временно изменён в связи с государственным праздником. День России, который отмечается 12 июня, приходится на нерабочий день, и это влияет на привычный график зачислений пенсионных выплат. Для того, чтобы граждане, чьи выплаты обычно приходятся на период с 12 по 15 число месяца, не столкнулись с задержками, Социальный фонд России (СФР) организует досрочную отправку средств», — сказал Говырин.