Оформившему десять кредитов россиянину отказали в списании долгов

Верховный суд отказал в списании долга россиянину, оформившему десять кредитов в восьми разных банках. В качестве одной из причин экономколлегия указала, что мужчина не раскрыл истинные цели получения средств, чем лишил кредиторов возможности «объективно оценить риски».
Для разбирательства в Верховный суд обратился Павел Росс. Он оформил десять потребительских кредитов на общую сумму 7,4 млн руб., причем девять из них — за восемь дней в сентябре 2022 года. Кредиторами выступили восемь банков: ВТБ, РСХБ, Сбербанк, «Траст», «Ак Барс», Драйв Клик Банк, МТС-банк и ООО «Феникс».
До января 2023-го Росс исполнял обязательства, но затем был уволен. После этого должник инициировал собственное банкротство. При завершении процедуры в мае 2024 года ВТБ и РСХБ выступили против списания непогашенных долгов по кредитам. Сам Росс объяснял материальные трудности в том числе вовлечением в сетевой маркетинг.
Арбитражный суд Алтайского края занял сторону кредиторов, указав, что банки не могли проверить информацию о долговой нагрузке Росса. В решении говорилось, что мужчина оформлял займы в короткий срок и сведения в бюро кредитных историй не успели обновиться. Апелляционная инстанция решила списать все долги с Росса, отметив что увольнение ухудшило его материальное положение. Кроме того, апелляция указала, что кредиторы не приняли «разумных и доступных действий» для проверки платежеспособности гражданина.
Однако окружная кассация, которая рассматривала обращение уже в третий раз, вновь поддержала сторону банков, тогда Росс обратился в Верховный суд. Мужчина утверждал, что кредиторов он не обманывал, а его прошлой зарплаты в 133 тыс. руб., хватало на обслуживание кредитов. Дело передали в экономколлегию Верховного суда, которая отвергла аргументы Росса и отказалась освободить его от долговых обязательств.
В опубликованном 27 мая определении Верховного суда, с которым ознакомились «Интерфакс» и «Коммерсантъ», указано, что само по себе обращение за кредитами в короткие сроки в разные банки «еще не свидетельствует о недобросовестности». Однако добросовестный заемщик должен сообщить об этом, иначе кредитор лишится возможности «объективно оценить риски».
Как отметила экономколлегия, с учетом, что срок обновления данных в бюро кредитных историй составлял три рабочих дня, банки не могли самостоятельно получить сведения «об одномоментном оформлении кредитных договоров в нескольких банках». В связи с этим действия гражданина обоснованно квалифицированы как «умышленное сокрытие от банков информации о долговой нагрузке».
Кроме того, экономколлегия обратила внимание, что Росс направил потребительские кредиты «на развитие бизнеса» — это «не соответствует поведению добросовестного заемщика». Сокрытие от кредиторов информации о реальной цели получения средств также лишило их возможности объективно оценить риски, говорится в определении.