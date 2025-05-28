Оформившему десять кредитов россиянину отказали в списании долгов

Однако окружная кассация, которая рассматривала обращение уже в третий раз, вновь поддержала сторону банков, тогда Росс обратился в Верховный суд. Мужчина утверждал, что кредиторов он не обманывал, а его прошлой зарплаты в 133 тыс. руб., хватало на обслуживание кредитов. Дело передали в экономколлегию Верховного суда, которая отвергла аргументы Росса и отказалась освободить его от долговых обязательств.