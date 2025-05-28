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Минцифры может отказаться от СМС для смены пароля на «Госуслугах»

Минцифры рассматривает возможность отказа от получения кода по СМС для смены пароля на портале «Госуслуги», заявил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Глава ведомства 28 мая принял участие в заседании комитета Госдумы по информационной политике.

«Минцифры рассматривает вариант отказаться от кода СМС для смены пароля на “Госуслугах” для борьбы с мошенничеством», — сказал министр.

Как пояснил Шадаев, поменять пароль можно будет через МФЦ или с подтверждением через банковские и другие доверенные приложения, а также с использованием биометрической идентификации.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».