Минцифры может отказаться от СМС для смены пароля на «Госуслугах»

Глава ведомства 28 мая принял участие в заседании комитета Госдумы по информационной политике.
«Минцифры рассматривает вариант отказаться от кода СМС для смены пароля на “Госуслугах” для борьбы с мошенничеством», — сказал министр.
Как пояснил Шадаев, поменять пароль можно будет через МФЦ или с подтверждением через банковские и другие доверенные приложения, а также с использованием биометрической идентификации.
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