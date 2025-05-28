Какие законы вступают в силу в России с 1 июня 2025 года

В июне будут действовать изменения в Федеральный закон № 115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Теперь устанавливается предельная сумма для переводов денежных средств без открытия банковского счета. Если в настоящее время граждане имеют возможность перевести до 15 тысяч рублей без документального подтверждения личности, то начиная с конца мая те, кто прошел процедуру идентификации по упрощенной схеме (например, предъявив паспорт, но не открывая счет), смогут совершать переводы на сумму до 100 тысяч рублей. Такие меры направлены на ужесточение контроля за движением денежных средств и сокращение рисков, связанных с финансовыми злоупотреблениями.