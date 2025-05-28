Какие законы вступают в силу в России с 1 июня 2025 года

Ограничение суммы денежных переводов без открытия счета
В июне будут действовать изменения в Федеральный закон № 115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Теперь устанавливается предельная сумма для переводов денежных средств без открытия банковского счета. Если в настоящее время граждане имеют возможность перевести до 15 тысяч рублей без документального подтверждения личности, то начиная с конца мая те, кто прошел процедуру идентификации по упрощенной схеме (например, предъявив паспорт, но не открывая счет), смогут совершать переводы на сумму до 100 тысяч рублей. Такие меры направлены на ужесточение контроля за движением денежных средств и сокращение рисков, связанных с финансовыми злоупотреблениями.
Усложнение процедуры снятия самозапрета на кредитование
С 1 июня 2025 года процедура снятия самозапрета на получение кредитов будет существенно усложнена. Теперь для отмены этой опции потребуется использовать усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Ранее такие действия можно было производить через подтверждение по паролю или с помощью SMS-кода. Срок обработки обращений о снятии запрета составляет двое суток, а отметка об отмене запрета будет отражена в кредитной истории на следующий день после решения.
Строгие ограничения на передачу SIM-карт
С 1 июня 2025 года вступают в действие поправки, ограничивающие передачу SIM-карт третьим лицам. Отныне разрешено передавать SIM-карты, оформленные на конкретное лицо, только ближайшим родственникам, перечень которых закреплен в Семейном кодексе. В этот перечень включены родители, братья и сестры, в том числе сводные, бабушки, дедушки, дети и внуки. Изменения направлены на снижение случаев мошенничества, совершаемых с использованием чужих SIM-карт.
Запрет на использование иностранных мессенджеров банками и госорганами
С 1 июня финансовым организациям, государственным учреждениям и операторам связи запрещено использовать зарубежные мессенджеры в коммуникации с клиентами. Нововведение призвано повысить безопасность взаимодействия и способствует быстрому выявлению мошеннических сообщений. Обращение якобы от банка или госоргана через иностранный мессенджер будет являться признаком обмана.
Расширение полномочий Росфинмониторинга по блокировке подозрительных операций
С июня Росфинмониторинг получил право блокировать операции при выявлении признаков дроппинга либо подозрений в финансировании экстремистской деятельности. Новые поправки к «антиотмывочному» законодательству предполагают возможность блокирования операций сроком до десяти дней. В первую очередь усилия направлены не на борьбу с рядовыми участниками подобных схем, а на организаторов преступных групп.
Изменения в процедуре смены пароля на портале Госуслуги
Обеспечение дополнительной безопасности пользователей портала Госуслуг реализуется через новое правило. С июня отправка SMS-кода для смены пароля будет возможна только после завершения телефонного разговора пользователя. Такой подход позволит пресекать попытки мошенников получить доступ к личным данным граждан с помощью методов социальной инженерии.
Ответственность за незадекларированные зарубежные счета
До 2 июня налоговые резиденты России обязаны отчитаться о собственных счетах, открытых в зарубежных банках. Нарушение установленного срока грозит штрафом от 3 тысяч рублей, а за повторное нарушение размер санкций увеличивается до 20 тысяч. При этом от отчетности освобождаются лица, счета которых открыты в банках стран, осуществляющих автоматический обмен налоговой информацией с Россией, либо если операции по счету за отчетный период не превышают эквивалента 600 тысяч рублей в местной валюте.
Практические меры против продажи фальсифицированных и просроченных лекарств
С 1 июня 2025 года стартует функционирование системы аптечного мониторинга. Перед тем как отпустить препарат покупателю, фармацевты будут обязаны ввести его идентификационный номер в электронную базу, чтобы проверить срок годности. Такая система позволит выявлять просроченные и поддельные лекарства, минимизировав риск их попадания к потребителям и существенно повысив уровень контроля на рынке фармацевтики.
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