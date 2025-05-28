Эксперт рассказал, как изменятся цены на автомобили с 1 июня 2025 года

Как пояснил эксперт, сейчас дилеры распродают имеющиеся запасы автомобилей, и их главная задача — привлечь покупателя более выгодным предложением, чем у конкурентов. Так, традиционно цены не будет снижать отечественный АвтоВАЗ. Однако специалист не исключил, что компания будет делать интересные промо предложения. Например, коробка-автомат по цене механики или пакеты опций в подарок.