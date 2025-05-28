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Эксперт рассказал, как изменятся цены на автомобили с 1 июня 2025 года

После долгого периода дефицита новых машин на российском рынке стали появляться сообщения о затоваривании складов новыми авто китайской сборки. Говорит ли изменение ситуации о том, что дилеры будут снижать цены и каких изменений на рынке стоит ожидать в июне — рассказал в беседе с Финансами Mail Александр Суетин, к.э.н., преподаватель ИМЭС.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Willian Cittadin/CC0

«Отдельные марки и модели автомобилей могут вырасти в цене, но в целом рынок будет пока стоять на прежних ценах», — сказал он.

Как пояснил эксперт, сейчас дилеры распродают имеющиеся запасы автомобилей, и их главная задача — привлечь покупателя более выгодным предложением, чем у конкурентов. Так, традиционно цены не будет снижать отечественный АвтоВАЗ. Однако специалист не исключил, что компания будет делать интересные промо предложения. Например, коробка-автомат по цене механики или пакеты опций в подарок.

Суетин добавил, что сейчас на российский авторынок влияние оказывает, в том числе, утилизационный сбор. При этом новые правила, введенные с 1 мая, существенно повлияют на рынок б/у автомобилей от «перегонщиков». Рост цен будет ограничен максимальной величиной, равной растаможке авто при импорте юридическим лицом.

«В целом картина будет выглядеть так: сначала подорожают автомобили от “перегонщиков” (рост до 20−25%), затем цены на рынке выровняются в течение 2−3 месяцев, и уже после начнется рост цен на собираемые внутри России автомобили», — рассказал эксперт.

При этом специалист подчеркнул, что на рынок самое большое влияние оказывает не утильсбор, а инфляция. Ее рост может спровоцировать рост цен на автомобили гораздо сильнее, подытожил Суетин.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».