Фрукты и ягоды в России значительно выросли в цене

Как пишет «Коммерсант», сославшись на «Чек Индекс», категория фрукты и ягоды лидирует по росту показателя на продовольственном рынке. Так, кондитерские изделия подорожали на 5%, овощи — на 15%, хлеб — на 13%. В среднем чек на продукты вырос на 8%, до 1,9 тыс. рублей.
В «Чек Индексе» также отметили, что стоимость персиков, например, выросла на 13% год к году, до 485 рублей за 1 кг.
Разработчик кассового оборудования и программного обеспечения «Эвотор» уточнил, что в мае в несетевой рознице клубника в среднем стоила 658 ₽ за 1 кг, подорожав на 55% год к году. Яблоки выросли в цене на 17%, до 189 ₽ за 1 кг, черешня — на 14%, до 691 ₽ за 1 кг, апельсины — на 13%, до 186 ₽ за 1 кг, лимоны — на 12%, до 302 ₽ за 1 кг, бананы — на 6%, до 198 ₽ за 1 кг.
Источник «Ъ» в садоводстве, комментируя ситуацию, отметил, что в 2025 году на урожае яблок могут сказаться возвратные заморозки. Их валовой сбор может сократиться на 15%. При этом, как подчеркнули в Минсельхозе России, размер ущерба от кратковременных заморозков в этом году ниже, чем в прошлом: пострадало 5% площади многолетних насаждений.
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