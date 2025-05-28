Фрукты и ягоды в России значительно выросли в цене

Разработчик кассового оборудования и программного обеспечения «Эвотор» уточнил, что в мае в несетевой рознице клубника в среднем стоила 658 ₽ за 1 кг, подорожав на 55% год к году. Яблоки выросли в цене на 17%, до 189 ₽ за 1 кг, черешня — на 14%, до 691 ₽ за 1 кг, апельсины — на 13%, до 186 ₽ за 1 кг, лимоны — на 12%, до 302 ₽ за 1 кг, бананы — на 6%, до 198 ₽ за 1 кг.