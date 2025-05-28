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Евросоюз досрочно исчерпал квоту на импорт российского чугуна

В первом квартале 2025 года европейские компании почти полностью выбрали годовую квоту на импорт российского чугуна, установленную Еврокомиссией. Об этом свидетельствуют свежие данные Европейского статистического агентства (Eurostat).

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

В будущем, по мнению экспертов, с которыми побеседовали «Ведомости», поставки могут продолжаться через третьи государства, выполняющие роль транзитных пунктов.

За период с января по март экспорт российского чугуна в страны Евросоюза увеличился в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 697 000 тонн. Основным покупателем российского чугуна в этот период выступила Италия, на долю которой пришлось 524 620 тонн металла. Латвия импортировала 87 270 тонн, а Бельгия приобрела 31 000 тонн чугуна.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»