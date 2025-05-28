Евросоюз досрочно исчерпал квоту на импорт российского чугуна

В будущем, по мнению экспертов, с которыми побеседовали «Ведомости», поставки могут продолжаться через третьи государства, выполняющие роль транзитных пунктов.
За период с января по март экспорт российского чугуна в страны Евросоюза увеличился в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 697 000 тонн. Основным покупателем российского чугуна в этот период выступила Италия, на долю которой пришлось 524 620 тонн металла. Латвия импортировала 87 270 тонн, а Бельгия приобрела 31 000 тонн чугуна.
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