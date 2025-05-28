Эксперт раскрыл, почему пора снимать деньги с накопительных счетов

Он напомнил, что ставки по накопительным счетам ниже, чем по вкладам и снижаются быстрее.
Можно также направить средства в рынок облигаций. Их доходность на уровне вкладов, кроме того, облигации можно в любое время продать без потери доходности. Правда, они скоро начнут дорожать, так что желающим стоит поторопиться, добавил Родин.
По его мнению, выгодно приобретать длинные гособлигации, которые начнут дорожать по мере снижения ключевой ставки. Можно также приобрести паи биржевых фондов денежного рынка — это надежно, ликвидно, доходность копится ежедневно и не теряется при снятии средств.