Эксперт посоветовал, куда направить деньги на фоне снижения ставок

Так, многие российские банки начали снижать проценты по вкладам перед заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке. Эксперт объяснил, куда в таком случае выгодно направить средства.
Он также предложил направить средства в рынок облигаций. С одной строны, пояснил специалист, ставки по ним сопоставимы со ставками по вкладам, а продать их можно в любой момент. Но с другой, желающим их приобрести следует поторопиться, поскольку спустя некоторое время придется покупать дороже.
Помимо этого, Алексей Родин напомнил о длинных государственных облигациях — они будут расти в цене при снижении ключевой ставки и выплачивать купоны.
«Также хорошую доходность, на уровне ставки ЦБ, дает денежный рынок. Тут можно приобрести паи биржевых фондов денежного рынка. Такая инвестиция ликвидна, не менее надежна, чем банковский вклад и практически не имеет волатильности. Доходность накапливается ежедневно и при выводе денег не будет потеряна», — подвел итог эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».