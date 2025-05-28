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Эксперт посоветовал, куда направить деньги на фоне снижения ставок

Доходность накопительных счетов оказалась под вопросом в ожидании снижения ставок, заявил агентству «Прайм» Алексей Родин, финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф».

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
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Источник: Shutterstock

Так, многие российские банки начали снижать проценты по вкладам перед заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке. Эксперт объяснил, куда в таком случае выгодно направить средства.

«Как минимум, если хотите сохранить доходность, лучше переложить деньги на депозит с фиксированной доходностью — пока еще есть предложения на полгода-год в диапазоне 15−20%», — сказал Алексей Родин.

Он также предложил направить средства в рынок облигаций. С одной строны, пояснил специалист, ставки по ним сопоставимы со ставками по вкладам, а продать их можно в любой момент. Но с другой, желающим их приобрести следует поторопиться, поскольку спустя некоторое время придется покупать дороже.

Помимо этого, Алексей Родин напомнил о длинных государственных облигациях — они будут расти в цене при снижении ключевой ставки и выплачивать купоны.

«Также хорошую доходность, на уровне ставки ЦБ, дает денежный рынок. Тут можно приобрести паи биржевых фондов денежного рынка. Такая инвестиция ликвидна, не менее надежна, чем банковский вклад и практически не имеет волатильности. Доходность накапливается ежедневно и при выводе денег не будет потеряна», — подвел итог эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».