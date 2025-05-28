Эксперт посоветовал, куда направить деньги на фоне снижения ставок

Он также предложил направить средства в рынок облигаций. С одной строны, пояснил специалист, ставки по ним сопоставимы со ставками по вкладам, а продать их можно в любой момент. Но с другой, желающим их приобрести следует поторопиться, поскольку спустя некоторое время придется покупать дороже.