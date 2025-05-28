Экономист рассказала, что пенсионер может позволить себе купить на половину пенсии

«По данным того же Росстата на март 2025 года, цена за минимальный набор продуктов питания составляет 7,5 тыс. рублей, куда входят основные продовольственные позиции: мясо, рыба, крупа, молочные продукты, яйца, овощи, яблоки, печенье, приправы. В среднем пенсионер тратит на продукты питания половину своей пенсии, это примерно 12,5 тыс. рублей. Примерный среднедневной рацион пенсионера по набору, который он может себе позволить, должен состоять из буханки ржаного хлеба, пол-литра молока, одного яйца (раз в два дня), 60 г курицы или рыбы, 30 г вермишели или пшена, 45 г творога с 8 г сметаны. Такой пенсионер может позволить себе одно яблоко один раз в три дня, сладости — одну карамельку или печенье за два дня», — пояснила Фатхлисламова.