Экономист рассказала, что пенсионер может позволить себе купить на половину пенсии

«По данным того же Росстата на март 2025 года, цена за минимальный набор продуктов питания составляет 7,5 тыс. рублей, куда входят основные продовольственные позиции: мясо, рыба, крупа, молочные продукты, яйца, овощи, яблоки, печенье, приправы. В среднем пенсионер тратит на продукты питания половину своей пенсии, это примерно 12,5 тыс. рублей. Примерный среднедневной рацион пенсионера по набору, который он может себе позволить, должен состоять из буханки ржаного хлеба, пол-литра молока, одного яйца (раз в два дня), 60 г курицы или рыбы, 30 г вермишели или пшена, 45 г творога с 8 г сметаны. Такой пенсионер может позволить себе одно яблоко один раз в три дня, сладости — одну карамельку или печенье за два дня», — пояснила Фатхлисламова.
Эксперт добавила, что фиксированный набор потребительских товаров и услуг включает также расходы на одежду, ЖКХ, некоторые услуги и на март 2025 года оценивается в 24,5 тыс. рублей.
Данный набор «съедает» 98% средней пенсии по старости, отметила экономист. На приобретение необходимых лекарственных препаратов и получения платных лечебных услуг у пенсионера почти не остается денег, не говоря уже о покупке прочих «излишеств», резюмировала она.
Согласно данным Соцфонда, средний размер пенсии по старости по России на 1 апреля 2025 года составляет чуть более 25 тыс. рублей. Средняя пенсия по старости выше среднероссийского уровня наблюдается в 30 российских регионах из 89. Больше всего пенсию по старости получают на Чукотке — 41,5 тыс. рублей, меньше всего — в Кабардино-Балкарии — 19,1 тыс. рублей. Согласно принятым социальным стандартам в России, границей бедности выступает прожиточный минимум. Для пенсионеров на 2025 год он составляет 15,2 тыс. рублей.
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