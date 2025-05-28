Доллар упал ниже ₽80: как это скажется на рынке жилья

В периоды ослабления рубля эксперты обычно прогнозируют повышение цен на жилье на фоне роста сделок и себестоимости строительства, особенно в высокобюджетном сегменте, где традиционно доля импорта выше. Однако укрепление рубля, по их мнению, к обратной ситуации не приведет. «Рост цен на недвижимость при существенном ослаблении рубля по большей части является психологическим фактором, связанным с желанием людей переложить накопления из денежных средств в бетон. Это сильно разогревает спрос на недвижимость и, как следствие, двигает цены вверх», — пояснил старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Дмитрий Сергиенко.