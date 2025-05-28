ЦБ ответил на страхи переохлаждения экономики

Замедление инфляции в апреле—мае во многом объясняется переносом в цены укрепления рубля (а последнее в значительной степени — результат жесткости денежно-кредитной политики и заметных продаж экспортной выручки). Текущая ДКП ограничила спрос на кредит и импорт и повысила интерес к размещению средств в рублевые инструменты под высокие процентные ставки, поясняют аналитики. «Торможение агрегированного спроса в экономике проявляется все более заметно. Это служит залогом закрепления дезинфляционных тенденций», — заключают в ДИП. Аналитики отмечают, что при оценке скорости дезинфляции важно учитывать то, что для достижения цели ЦБ в 2026 году необходимо, чтобы текущие темпы роста цен — как общие, так и устойчивые — снизились до 4% в пересчете на год уже к концу 2025 года.