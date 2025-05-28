Bloomberg: ставка Азии в 7,5 трлн долларов на активы в США внезапно рушится

По словам главного исполнительного директора Eurizon SLJ Capital, переход от накопления долларовых активов к сомнению в исключительности США может привести к тому, что 2,5 трлн долларов или более будут перетекать на мировые рынки. В этом случае валюты развивающихся рынков будут расти по отношению к доллару, акции от Европы до Японии выиграют от притока капитала, а новый капитал увеличит долговые рынки в таких странах, как Австралия и Канада.