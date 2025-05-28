Bloomberg: ставка Азии в 7,5 трлн долларов на активы в США внезапно рушится

После того как Трамп ввел пошлины на основную часть товаров из большинства стран мира, тайваньские страховщики только в апреле понесли убытки в размере 620 млн долларов, передает Bloomberg. Затем, в начале мая, за два дня курс тайваньского доллара вырос на 8,5%, что повысило вероятность убытков в размере 18 млрд долларов по их незастрахованным инвестициям в США.
Однако потоки капитала из Азии в США были ниже своих исторических максимумов еще до переизбрания Трампа. Как отмечает Bloomberg, существуют признаки того, что эта тенденция будет лишь усиливаться.
По данным агентства, крупнейшая японская страховая компания ищет альтернативы государственным облигациям США, семейные офисы сокращают или замораживают инвестиции, а австралийский пенсионный фонд с капиталом в 96 млрд долларов объявил о достижении пика своих вложений. Последние данные показывают, что в марте Китай сократил свои вложения в казначейские облигации США.
Как пишет Bloomberg, у азиатских инвесторов есть длинный список причин искать альтернативы активам в США: растущий бюджетный дефицит, усиливающаяся политическая поляризация и опасения по поводу старения инфраструктуры страны.
Использование доллара — мировой резервной валюты — в санкциях против России также вызывает опасения по поводу безопасности валютных активов, которыми владеет Азия. Кроме того, стремление Трампа снизить налоги усиливает тревогу по поводу расточительности в сфере финансов.
Ранее, 16 мая, США лишились своего последнего высшего кредитного рейтинга после того, как агентство Moody’s Ratings присоединилось к коллегам и понизило рейтинг страны.
По словам главного исполнительного директора Eurizon SLJ Capital, переход от накопления долларовых активов к сомнению в исключительности США может привести к тому, что 2,5 трлн долларов или более будут перетекать на мировые рынки. В этом случае валюты развивающихся рынков будут расти по отношению к доллару, акции от Европы до Японии выиграют от притока капитала, а новый капитал увеличит долговые рынки в таких странах, как Австралия и Канада.