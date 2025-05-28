Autonews: Skoda не планирует возобновить свою деятельность в России

Так, пресс-секретарь по корпоративным коммуникациям Skoda Auto Ивана Поволна заявила телеграм — каналу, что компания столкнулась с беспрецедентными сложностями с точки зрения логистики и ведения коммерческой деятельности в начале 2022 года.
Помимо этого, она уточнила, что автоконцерн «следует санкционной политике в отношении России» и возвращаться на российский рынок не планирует.
«Поэтому возобновление предпринимательской деятельности в России или установление новых деловых отношений с российскими юридическими лицами не планируется», — резюмировала представитель Skoda.
До 2022 года на российских предприятиях велся выпуск целого ряда моделей Skoda: на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде собирали лифтбеки Octavia, кроссоверы Karoq и Kodiaq, а на площадке в Калуге — Rapid.
Весной 2023 года стало известно об убытках, которые понесла Skoda после ухода из России. Председатель правления компании рассказал, что на тот момент они оценивались в 700 млн евро.
«В 2022 году компания поставила 731 300 автомобилей. Из-за остановки производства в России и дефицита комплектующих поставки снизились на 16,7% относительно 2021 года», — комментировал председатель правления компании Клаус Зеллмер.
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