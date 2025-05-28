Autonews: Skoda не планирует возобновить свою деятельность в России

Так, пресс-секретарь по корпоративным коммуникациям Skoda Auto Ивана Поволна заявила телеграм — каналу, что компания столкнулась с беспрецедентными сложностями с точки зрения логистики и ведения коммерческой деятельности в начале 2022 года.



Помимо этого, она уточнила, что автоконцерн «следует санкционной политике в отношении России» и возвращаться на российский рынок не планирует.



«Поэтому возобновление предпринимательской деятельности в России или установление новых деловых отношений с российскими юридическими лицами не планируется», — резюмировала представитель Skoda.