Юрист назвала плюсы нового закона о депремированиях

«Теперь у работодателя будет меньше механизмов каким либо образом влиять на механизм выплаты премий. Раньше к сотруднику могли предъявить дисциплинарное взыскание и компания специально прописывала условия для лишения премии человеку на период действия взыскания, который мог действовать и целый год. Это был один из способов, чтобы “выжить” сотрудника с работы», — отметил она.