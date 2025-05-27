Юрист назвала плюсы нового закона о депремированиях

Если изначально у них была возможность, апеллируя к административному взысканию, депремировать сотрудника в течение целого года, чтобы «выжить» его с работы, то сейчас у любого «штрафа» есть определенный срок. Об этом рассказала в беседе с URA.RU юрист, член палаты налоговых консультантов РФ Валентина Яковлева.
«Теперь у работодателя будет меньше механизмов каким либо образом влиять на механизм выплаты премий. Раньше к сотруднику могли предъявить дисциплинарное взыскание и компания специально прописывала условия для лишения премии человеку на период действия взыскания, который мог действовать и целый год. Это был один из способов, чтобы “выжить” сотрудника с работы», — отметил она.
Это была распространенная практика.
«Теперь же, если дисциплинарный проступок был совершен, например, в апреле, то премии работника смогут лишить только на этот месяц», — подчеркнула юрист Яковлева в беседе с корреспондентом агентства.
Она также отметила, что теперь, согласно новому законопроекту, работника могут депремировать максимум на 20%. Раньше соответствующий размер определял сам работодатель.