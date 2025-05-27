Япония лишилась статуса крупнейшего кредитора впервые за 34 года

Рост экономики Германии отражает значительный профицит ее текущего счета, который достиг 248,7 млрд евро в 2024 году во многом благодаря сильным показателям в торговле. Профицит Японии, в свою очередь, составил 29,4 трлн йен, по данным министерства финансов, что эквивалентно примерно 180 млрд евро. Как обращает внимание Bloomberg, в прошлом году курс евро к иене вырос примерно на 5%, что увеличило стоимость немецких активов по сравнению с японскими в иенах.