ВТБ: наиболее популярным платежным средством у россиян остается карта

«Несмотря на развитие цифровых способов оплаты, карты продолжают оставаться ключевым платежным инструментом. Когда сел заряд на телефоне или пропал интернет, а заплатить за покупку нужно моментально, именно пластиковая карта становится “джокером”. Вместе с тем мы наблюдаем значительный рост интереса к альтернативным платежным решениям — современный потребитель ценит свободу выбора и гибкость в способах оплаты», — сообщил он ТАСС через пресс-службу банка.
Яныкин добавил, что вместе с тем новые альтернативные способы оплаты растут по числу транзакций.
Так, в I квартале 2025 года клиенты ВТБ с помощью дебетовых карт совершили покупки на сумму более 1 трлн рублей. Это почти на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, количество транзакций также увеличилось и достигло 1,2 млрд.
Кроме того, аналитик ВТБ спрогнозировали дальнейший рост трат по дебетовым картам. Ожидается, что по итогам IV квартала сумма увеличится на 36%.
По данным банка, использование кредитных карт также показало значительный рост: в I квартале 2025 года клиенты потратили более 138 млрд рублей, что на 20% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Число транзакций с помощью платежных стикеров в I квартале 2025 года выросло почти в шесть раз в годовом выражении — до 90 млн на общую сумму более 65 млрд рублей.
Помимо этого, аналитики отметили, через сервис ВТБ Pay, который был запущен в декабре прошлого года, в I квартале было проведено более 40 млн транзакций более чем на 30 млрд рублей. Доля цифровых карт не меняется и остается на уровне 2,1% от общего транзакционного оборота. За I квартал клиенты ВТБ провели свыше 21 млн оплат с помощью таких карт более чем на 25 млрд рублей.
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