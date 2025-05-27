ВТБ: наиболее популярным платежным средством у россиян остается карта

Помимо этого, аналитики отметили, через сервис ВТБ Pay, который был запущен в декабре прошлого года, в I квартале было проведено более 40 млн транзакций более чем на 30 млрд рублей. Доля цифровых карт не меняется и остается на уровне 2,1% от общего транзакционного оборота. За I квартал клиенты ВТБ провели свыше 21 млн оплат с помощью таких карт более чем на 25 млрд рублей.