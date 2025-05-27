В США отказались снижать «потолок» цен на российскую нефть

Авторы сообщили, что председательствующая на встрече Канада предложила включить слова о снижении потолка цен на российскую нефть в совместное заявление по итогам встречи.
«Однако эти слова не были включены по просьбе министра финансов США Скотта Бессента», — говорится в публикации.
В результате в итоговое коммюнике были включены общие слова об усилении санкций G7 против РФ при отсутствии прогресса по урегулированию конфликта на Украине.
До этого Financial Times писала, что Еврокомиссия (ЕК) при поддержке ведущих стран Европы, включая Францию, Германию и Италию, хочет ужесточить санкции в отношении России, снизив потолок цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель.