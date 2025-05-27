В чем сила, бренд: ушедшим из РФ компаниям запретят обратный выкуп акций уже в июне

Автор законопроекта — Владислав Резник, он внес его в парламент в конце 2020 года, в документе идет речь об изменениях в закон «Об акционерных обществах». Поправки утвердили 25 мая 2022 года в первом чтении. С тех пор никакого движения по этому документу не было, хотя проект поддержал кабмин «с учетом правок ко второму чтению». И только спустя три года, в мае 2025-го, к законопроекту вернулись: в нем появились критичные для иностранного бизнеса поправки. Их поместили в новый блок, который предполагает корректировки закона «Об иностранных инвестициях в РФ».