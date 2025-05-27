В чем сила, бренд: ушедшим из РФ компаниям запретят обратный выкуп акций уже в июне

Иностранным компаниям, ушедшим из РФ, запретят обратный выкуп их акций. Госдума рассмотрит законопроект сразу во втором и третьем чтении уже в июне. Речь об организациях, влияющих на социально-экономическое развитие страны. Отказаться от продажи бумаг может и новый собственник, правда, ему придется уплатить иностранцам компенсацию. Законопроект уже согласовал Минфин, узнали «Известия».
Кто лишится права на опцион
Уже в июне Госдума намерена рассмотреть законопроект о возвращении иностранных брендов в Россию — как компании смогут реализовать свои права на обратный выкуп акций. «Известия» ознакомились с обновленной концепцией по этому вопросу. Ее уже согласовал Минфин, следует из бумаг ведомства, которые есть у редакции.
Проект описывает, в каких случаях иностранцы получат отказ в выкупе своих активов. Его может дать новый владелец или ведомства. По подсчетам Ассоциации юристов, такие риски появятся как минимум у 18 иностранных корпораций, которые получили опцион на обратный выкуп.
Публично о том, что уходящая компания заключила с отечественным покупателем сделку с опционом, как правило, не сообщалось. Известны лишь отдельные случаи, когда иностранные игроки покидали рынок с надеждой вернуться в перспективе. Например, так было в случае с французским Renault и американским McDonald’s. Первая передала свои российские активы с правом выкупа доли в течение шести лет. Как писали СМИ, аналогичные условия были с рестораторами из «Вкусно — и точка», которая, правда, не раскрывала своих условий по сделке.
Покупатель акций некогда зарубежной компании в одностороннем порядке может отказаться от новой сделки по возврату бизнеса иностранному инвестору. То есть заблокировать реализацию опциона по нескольким причинам: если зарубежный акционер родом из страны, которая совершает к России недружественные действия; если в договоре на обратный выкуп указана цена ниже рынка; с момента заключения контракта истекло два года и более, причем российский владелец исполняет все взятые на себя обязательства перед работниками и кредиторами.
В таком случае зарубежный бизнес может получить компенсацию — ее размер устанавливает правительство. Если бывшие партнеры перед уходом не исполнили свои обязательства, то размер компенсации по опциону сократится, сумму уменьшения посчитает суд.
Федеральные власти, согласно проекту, получат право отказать иностранным предпринимателям в возврате активов. Например, если компания относится к отрасли, которая значимо влияет на социально-экономическое состояние РФ. А также будут определены все ранее описанные причины одновременно. Критически значимый бизнес, связанный с финансовой стабильностью и обороной страны, можно будет вернуть при согласовании с президентом. Закон вступит в силу со дня его опубликования.
Глава комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Госдумы Сергей Гаврилов уже направил все необходимые документы в совет нижней палаты парламента. Об этом «Известиям» рассказал источник в Госдуме, редакция ознакомилась с соответствующими бумагами и направила запрос в пресс-службу ГД.
Автор законопроекта — Владислав Резник, он внес его в парламент в конце 2020 года, в документе идет речь об изменениях в закон «Об акционерных обществах». Поправки утвердили 25 мая 2022 года в первом чтении. С тех пор никакого движения по этому документу не было, хотя проект поддержал кабмин «с учетом правок ко второму чтению». И только спустя три года, в мае 2025-го, к законопроекту вернулись: в нем появились критичные для иностранного бизнеса поправки. Их поместили в новый блок, который предполагает корректировки закона «Об иностранных инвестициях в РФ».
— Поправки о возврате иностранных компаний необходимо принять в самые оперативные сроки, поэтому подходы для зарубежного бизнеса попали в проект Владислава Резника, — пояснил источник в Госдуме.
«Известия» направили запросы в правительство, Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, Минэнерго и Минсельхоз.
Какие сферы попадут под запрет
В Торгово-промышленной палате поддержали проект депутатов. Как сказал «Известиям» член совета ТПП по финансово-промышленной и инвестиционной политике Дмитрий Любомудров, для возвращения иностранных компаний в РФ следует выдвигать некоторые условия. Многие бренды покидали рынок с нарушениями, с нанесением ущерба самим предприятиям и экономике РФ, более того страны, где располагались штаб-квартиры компаний, вводили санкции. Все эти факты следует учитывать при обратном процессе и компенсировать бизнесу и отечественному бюджету, уверен эксперт. Эти правила нельзя назвать жесткими: в первую очередь они направлены на развитие российского бизнеса, ведь наши предприниматели уже наладили свою логистику, производство, инвестировали средства в развитие, сказала управляющий партнер «Легес Бюро», член Ассоциации юристов Мария Спиридонова.
— Система возврата иностранных брендов должна строиться исключительно на соблюдении интересов российских инвесторов. Среди основных сфер, которые влияют на социально-экономическое развитие РФ, можно назвать строительство, сельское хозяйство, машиностроение, науку и инновации, — отметила она «Известиям».
Если же смотреть на ситуацию только с юридической точки зрения, то ограничение на обратный выкуп — это вмешательство в корпоративные права, такие шаги допускают, только если четко описаны основания для запрета, сказала «Известиям» юрист, член Союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов Евгения Сабитова. Расплывчатые формулировки создадут неопределенность на рынке: это может спровоцировать конфликтные ситуации, полагает она.
— Между тем важные для экономики сферы уже частично определены в нормативных актах — это топливно-энергетический комплекс, оборонка, транспорт, телеком, финансы и аграрно-промышленный комплекс, — подчеркнула эксперт.
Подход, заложенный в законопроекте, в целом ожидаем и логичен в текущих условиях: в публичном пространстве активно обсуждают попытки возвращения иностранных компаний в Россию, отметил глава Института развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ) Артур Гафаров. Поэтому именно сейчас актуально решить, какие критерии следует соблюдать в этом процессе.
— В целом процессы отчуждения и приобретения активов, так или иначе связанных с компаниями с зарубежным участием из недружественных юрисдикций, и сейчас сохраняют большой компонент ручного управления. Такие корпоративные действия индивидуально рассматривают на профильной правительственной комиссии, они обременены дополнительными обязанностями, например, иностранцы, покидая РФ, должны сделать дисконт в цене при продаже активов и внести специальный взнос в бюджет, — напомнил эксперт.
Размышляя о том, какие отрасли можно назвать важными для социально-экономического развития страны, он отметил, что «наиболее разумным в контексте потенциального возвращения иностранных компаний следует рассматривать те сектора, которые заведомо малоперспективны или слишком ресурсозатратны с точки зрения отечественного импортозамещения». Это машиностроение, медицинское оборудование, электроника, телекоммуникации и IT, добавил эксперт. Таким образом, российскому законодателю имеет смысл «открывать» рынок в первую очередь для иностранцев с такой специализацией.