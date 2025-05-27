Летний пересмотр: что ждать от очередного заседания ЦБ

С тех пор прошло более полугода, но ставка по-прежнему остается на рекордной отметке. Это объясняется тем, что эффект от ее повышения проявляется со временем — необходимо, по словам Эльвиры Набиуллиной, от 6 до 12 месяцев. При этом сам ЦБ в комментариях подчеркивает, что, несмотря на отдельные признаки замедления инфляции в некоторых секторах экономики, говорить об ее устойчивом снижении пока рано.