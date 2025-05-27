Летний пересмотр: что ждать от очередного заседания ЦБ

Ключевая ставка — это размер процента, по которому Банк России предоставляет рубли коммерческим банкам и принимает от них средства на хранение. На ее основе формируются все остальные процентные ставки в стране: по банковским депозитам, кредитам, ипотеке, облигациям и прочее. Размер ставки — основной инструмент, с помощью которого ЦБ сдерживает инфляцию: рост снижает инфляционные риски, а ее сокращение, наоборот, увеличивает их. Таким образом, Центробанк старается найти баланс между экономическим ростом и инфляцией, чтобы обеспечить ценовую стабильность — основную задачу финансовой политики в России.
Текущая ситуация
Сейчас уровень ключевой ставки сегодня составляет 21% годовых. Это высокий показатель, который ЦБ не менял с конца октября 2024 года. Повышение до этой цифры произошло в ответ на ускорение инфляции: с 8,5% в октябре прошлого года до 10,3% к марту 2025. Такой рост был вызван сразу несколькими факторами:
- резким ростом спроса на товары и услуги внутри страны,
- усилением внешних санкций,
- подорожанием импортных товаров из-за ослабления рубля,
- активным ростом бюджетных расходов.
С тех пор прошло более полугода, но ставка по-прежнему остается на рекордной отметке. Это объясняется тем, что эффект от ее повышения проявляется со временем — необходимо, по словам Эльвиры Набиуллиной, от 6 до 12 месяцев. При этом сам ЦБ в комментариях подчеркивает, что, несмотря на отдельные признаки замедления инфляции в некоторых секторах экономики, говорить об ее устойчивом снижении пока рано.
«При принятии решения Центробанк будет опираться на несколько ключевых факторов. Во-первых, это динамика инфляции и инфляционных ожиданий. Апрельские и майские данные показывают, что годовая инфляция приближается к целевому ориентиру, а инфляционные ожидания населения и бизнеса демонстрируют тенденцию к снижению, хотя и остаются несколько выше желаемого уровня», — считает Эльмира Асяева, к.э.н., доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Три варианта развития событий
На этом фоне решение, которое будет принято 6 июня, станет принципиально важным. За последние недели в экономике начали появляться слабые сигналы торможения: рост потребительской активности замедлился, бизнес начал осторожнее подходить к инвестициям, а банковская система фиксирует снижение темпов роста кредитования.
Наиболее оптимистичный вариант — это начало снижения ставки. В пользу такого шага могли бы сыграть сразу несколько факторов: наметившееся в апреле снижение инфляции на 1/10 процента, укрепление рубля, снижение инфляционных ожиданий со стороны населения и бизнеса, а также стабилизация внешнеэкономических отношений.
По словам Сергея Толкачева, профессора кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ, если показатель инфляции в годовом выражении окажется ниже апрельского, то по итогам достигнутого двухмесячного (апрель-май) тренда на ее снижение ЦБ может пойти на символическое уменьшения размера ставки на 0,25−0,5 пункта, до 20.75−20,5%.
Однако на данный момент большинство этих условий либо не выполнены, либо находятся в зоне неопределенности. Центробанк вряд ли пойдет на снижение ставки без явных оснований: история показывает, что регулятор крайне осторожен при смягчении своей монетарной политики. Более реалистичным сроком для ее ослабления выглядит осень 2025 года — при условии устойчивой замедлении инфляции и стабилизации курса рубля.
Таким образом, на заседании 6 июня регулятор, скорее всего, вновь зафиксирует ставку на уровне 21%. Это позволит ему сохранить жесткую позицию без лишнего давления на экономику, но при этом оставить пространство для дальнейших действий в зависимости от развития ситуации. Вариант с повышением остается в повестке, если данные по инфляции за май окажутся выше запланированного уровня.
Однако часть аналитиков не исключают, что снижение ставки начнут уже в конце второго квартала, то есть, на ближайшем заседании.
Сценарии до конца года
При условии устойчивого снижения инфляции в ближайшие месяцы и окончательной стабилизации внутреннего спроса ЦБ может перейти к постепенному ослаблению учетной ставки. Однако такой сценарий вряд ли будет реализован раньше осени. В текущих условиях Центробанк будет действовать максимально осторожно: регулятору важно не просто дождаться замедления роста цен, но и убедиться в устойчивости этой динамики.
«С учетом предыдущих, более мягких, сигналов ЦБ РФ, коммерческие банки ожидают скорый переход к снижению ключевой ставки и продолжают пересматривать условия по депозитным продуктам. Согласно приводимой регулятором статистике, в первую декаду мая средняя максимальная ставка по вкладам в ведущих кредитных организациях страны снизилась до 19,6%», — рассуждает Алексей Гусев, старший аналитик АО «Свой Банк».
При снижении инфляции до 6% к августу-сентябрю 2025 года и отсутствии новых тенденций к ее росту — первый осторожный шаг возможен уже в октябре. В этом случае ставка может быть снижена до 20−20,5%.
Если инфляция будет снижаться медленнее, то регулятор может ограничиться единственным снижением ставки в конце года, возможно в декабре, и завершит 2025 год с ключевой ставкой на уровне 19,5−20%. Таким образом, ставка останется «высокой» и в среднесрочной перспективе, поддерживая жесткие финансовые условия, но давая рынку сигнал о начале движения вниз.
Если же инфляция резко замедлится (например, до 5% уже к началу осени), и при этом курс рубля стабилизируется, то ставка может быть снижена более заметно — до 18,5−19% к декабрю. Пока это выглядит как самый оптимистичный сценарий, требующий одновременно стабильного внутреннего спроса, умеренных трат бюджета и благоприятной геополитической среды.
Таким образом, в базовом прогнозе до конца 2025 года ключевая ставка, скорее всего, остается в диапазоне 19−21%. Это означает, что жесткие условия и высокие ставки по кредитам будут сохраняться как минимум до конца года. Полноценный цикл снижения, вероятно, начнется только в 2026 году после устойчивого выхода инфляции к целевому уровню в 4%.
В текущих условиях высокая ставка — это та реальность, с которой еще придется жить некоторое время как бизнесу, так и населению. Проценты по банковским депозитам останутся высокими, кредиты — дорогими, а инвестиционная активность под давлением. Это неизбежная цена за стабилизацию цен и укрепление курса рубля. ЦБ будет действовать консервативно, оценивая каждый шаг и ориентируясь прежде всего на текущую динамику инфляции.
Но полностью исключать вероятность снижения «ключа» тоже не стоит.
«Банк России будет придерживаться заявленной консервативной направленности, и у нас действительно будет длительный период жесткой денежно-кредитной политики. Разрабатывая стратегии для наших клиентов, мы закладываем ключевую ставку на уровне 17−19% на конец года и уровень инфляции до 9%», — подводит итог аналитик по макроэкономике из УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Иванов.
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