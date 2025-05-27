Сенатор назвала размер пенсии по инвалидности

«Страховая пенсия по инвалидности назначается гражданам, которые признаны инвалидами, независимо от величины их трудового стажа и продолжения (или не продолжения) инвалидом трудовой деятельности. Социальная пенсия по инвалидности назначается нетрудоспособным гражданам (в том числе, детям), ранее не работавшим и не имеющим ни одного дня страхового стажа. Страховая пенсия по инвалидности включает две составляющие: сама страховая пенсия, которая рассчитывается из количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), помноженного на стоимость одного ИПК, и фиксированной части», — подчеркнула Епифанова «Газете.Ru».