Сенатор назвала размер пенсии по инвалидности

«Страховая пенсия по инвалидности назначается гражданам, которые признаны инвалидами, независимо от величины их трудового стажа и продолжения (или не продолжения) инвалидом трудовой деятельности. Социальная пенсия по инвалидности назначается нетрудоспособным гражданам (в том числе, детям), ранее не работавшим и не имеющим ни одного дня страхового стажа. Страховая пенсия по инвалидности включает две составляющие: сама страховая пенсия, которая рассчитывается из количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), помноженного на стоимость одного ИПК, и фиксированной части», — подчеркнула Епифанова «Газете.Ru».
По словам Епифановой, пенсия по инвалидности II группы составляет 8728,73 рубля, а III группы — 4364,37 рубля. Для инвалидов с детства предусмотрены отдельные социальные выплаты: I группа получает 21 177,59 рубля, II группа — 7648,24 рубля, III группа — 8824,08 рубля. Как отметила сенатор, эти суммы ежегодно индексируются. В 2025 году увеличение составило 14,75%.
Также Епифанова пояснила, что для некоторых категорий, включая участников боевых действий, ветеранов и военных инвалидов, предусмотрены специальные государственные пенсии. Их размер определяется на основе базовой социальной пенсии и устанавливается в пределах от 50 до 300% в зависимости от статуса и степени инвалидности.
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