Samsung Display отказалась от российского золота

Информация о поставках этих металлов за 2022 и 2023 годы отсутствует, но в 2021 году сырье поставляли 11 российских предприятий, включая Новосибирский аффинажный завод, «Уралэлектромедь», Московский завод специальных сплавов, «Красцветмет», Приоркский и Щелковский заводы цветных металлов, а также Соликамский магниевый завод и «Гидрометаллург». Большинство этих заводов сохранялись в числе поставщиков Samsung в отчетности за 2023 год, однако ее головная компания еще не опубликовала данные за 2024 год.
Дисплеи Samsung Display широко используются не только в продукции самого концерна, но и в устройствах других мировых производителей. В частности, компания остается ключевым партнером Apple по поставкам OLED-экранов для iPhone. В мае 2024 года стало известно, что Samsung и LG получили от Apple разрешение на массовое производство дисплеев для iPhone 16 Pro.
Представитель Соликамского магниевого завода уточнил, что предприятие не осуществляло прямых поставок тантала Samsung Display, предположив, что металл мог поступать через посредников. Источник «Коммерсанта» среди производителей электроники отметил, что Samsung действительно перешел на азиатских поставщиков сырья, полностью отказавшись от российских металлов, что слабо скажется на деятельности компании.
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