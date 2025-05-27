Samsung Display отказалась от российского золота

Информация о поставках этих металлов за 2022 и 2023 годы отсутствует, но в 2021 году сырье поставляли 11 российских предприятий, включая Новосибирский аффинажный завод, «Уралэлектромедь», Московский завод специальных сплавов, «Красцветмет», Приоркский и Щелковский заводы цветных металлов, а также Соликамский магниевый завод и «Гидрометаллург». Большинство этих заводов сохранялись в числе поставщиков Samsung в отчетности за 2023 год, однако ее головная компания еще не опубликовала данные за 2024 год.