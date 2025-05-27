Россиянам рассказали, где купить жилье за миллион рублей

Дмитрий Осянин, к.э н., доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова, указал, что наиболее бюджетные варианты жилья можно найти не в самих городах, а в пригородах. В частности, в Омской области есть достаточно большое количество предложений в сельской местности и отдаленных районах. На одном из сайтов по подбору недвижимости редакция Финансов Mail нашла несколько объявлений, стоимостью до миллиона рублей: все они оказались в достаточно старом жилом фонде.