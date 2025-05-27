Россиянам рассказали, где купить жилье за миллион рублей

Как отметил Илья Мосягин, преподаватель Института международных экономических связей, в городах-миллионниках, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, бюджет в 1 млн рублей позволяет приобрести лишь комнаты в коммуналках площадью 14−18 м² или студии в зонах с низкой транспортной доступностью и отдаленностью от центра.
Впрочем, не только в Москве купить квартиру за такую стоимость невозможно, но в Подмосковье сделать это достаточно проблематично: купить можно только недвижимость в старом фонде и с низкой доступностью.
«В средних городах, например, в Уфе, Самаре, Ростове-на-Дону, ситуация несколько мягче, однако полноценные квартиры редко укладываются в 1 млн рублей. Основной предложение — малогабаритные студии (18−25 м²) в новостройках на окраинах или комнаты в домах старого фонда», — сказал эксперт.
На сайте по подбору квартир редакция Финансов Mail нашла несколько квартир в Самарской области стоимостью до миллиона рублей. В частности, в Междуреченске продается двухкомнатная квартира на втором этаже 4-этажного жилого дома площадью 45 квадратных метров за 850 тысяч рублей. В Сергиевском районе можно купить однокомнатную кватриру на первом этаже трехэтажного многоквартирного дома площадью 37 метров за 750 тысяч рублей.
Жилье площадью более 35 квадратных метров за эту сумму в России купить можно. Но располагаться оно будет в малых городах с населением до 100 тысяч человек.
В северной части России за 1 млн рублей можно купить недвижимость только в тех городах, откуда наблюдается отток населения из-за сложной ситуации на рынке труда. Например, в Воркуте (республика Коми) за миллион рублей можно купить трехкомнатную квартиру в пятиэтажном доме 1991 года постройки площадью почти 80 метров. В Печоре (республика Коми) «двушку» площадью 62 квадратных метра можно найти на сайтех по подбору недвижимости за 850 тысяч рублей.
Но и тут такие сделки сопряжены с рисками: ветхий жилой фонд и скрытые расходы на ремонт.
Дмитрий Осянин, к.э н., доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова, указал, что наиболее бюджетные варианты жилья можно найти не в самих городах, а в пригородах. В частности, в Омской области есть достаточно большое количество предложений в сельской местности и отдаленных районах. На одном из сайтов по подбору недвижимости редакция Финансов Mail нашла несколько объявлений, стоимостью до миллиона рублей: все они оказались в достаточно старом жилом фонде.
По словам экономиста, чаще всего на рынке недвижимости представлены дома и квартиры площадью до 30 кв метров, но за такую цену крайне сложно найти «крепкий» вариант. Как правило, такие объекты требуют значительных вложений в ремонт и коммуникации.
«Таким образом, бюджет в 1 млн рублей не обеспечивает в России стандартов комфортного жилья в экономически активных регионах», — заключил Илья Мосягин.
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