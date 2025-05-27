Россиян предупредили о схеме мошенников с заработками на «лайках»

По данным МВД, если откликнуться на такого рода сообщение, злоумышленники предложат выполнить простые задания и даже выплатят символическое вознаграждение. Затем злоумышленники, завоевав доверие, требуют «выкупить товар», приобрести «премиум аккаунты» или под любым другим предлогом вложиться, чтобы повысить доход.