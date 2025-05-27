Российский маркетплейс запускает продажу дачных домов и бань

«Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) начинает тестирование новой товарной категории — каркасных дачных домов и готовых бань. Теперь на маркетплейсе пользователи могут заказать готовые домокомплекты, а также полностью собранные бани “под ключ”, которые остается лишь установить на участке», — рассказали в РВБ.
В объединенной компании уточнили, по результатам пилотного проекта маркетплейс планирует масштабировать данное направление.
В пилоте участвуют несколько российских продавцов с собственным производством, которые разместили на онлайн-витрине более 20 товарных позиций. Приобрести товары новой категории могут пользователи ряда крупных российских регионов, включая Москву и Московскую область.
Сейчас на маркетплейсе можно купить готовые бани, в проект которых включена печь, и каркасные дачные дома площадью от 35 кв. м. В ближайшее время ассортимент категории будет расширен.
«По результатам успешного тестирования Wildberries планирует масштабировать направление и усилить присутствие данной товарной категории в регионах», — заключили в РВБ.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».