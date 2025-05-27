Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский маркетплейс запускает продажу дачных домов и бань

На российском маркетплейсе Wildberries стартовала продажа готовых домокомплектов и собранных бань «под ключ», которые затем нужно будет установить на участке, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединенной компании РВБ.

Екатерина Свинова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Компания РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) начинает тестирование новой товарной категории — каркасных дачных домов и готовых бань. Теперь на маркетплейсе пользователи могут заказать готовые домокомплекты, а также полностью собранные бани “под ключ”, которые остается лишь установить на участке», — рассказали в РВБ.

В объединенной компании уточнили, по результатам пилотного проекта маркетплейс планирует масштабировать данное направление.

В пилоте участвуют несколько российских продавцов с собственным производством, которые разместили на онлайн-витрине более 20 товарных позиций. Приобрести товары новой категории могут пользователи ряда крупных российских регионов, включая Москву и Московскую область.

Сейчас на маркетплейсе можно купить готовые бани, в проект которых включена печь, и каркасные дачные дома площадью от 35 кв. м. В ближайшее время ассортимент категории будет расширен.

«По результатам успешного тестирования Wildberries планирует масштабировать направление и усилить присутствие данной товарной категории в регионах», — заключили в РВБ.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».