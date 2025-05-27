Путин: Лукашенко сказал, что всю картошку продали в Россию

Глава государства 27 мая выступает на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».
«Вчера встречался с представителями разных направлений бизнеса, в том числе агросектора. Картошки-то не хватает у нас, оказывается. Разговаривал с Александром Григорьевичем Лукашенко. Он говорит: “У нас уже все продали в Россию”», — сказал он.
Кроме того, российский лидер рассказал, как в детстве помогал своему отцу сажать картофель.
«Кстати говоря, насчет картошки. Я в свое время тоже с родителями [это делал], отец меня приобщал к этому делу. Ну, не простая это работа — сажать эту картошку, потом полоть», — поделился воспоминаниями Путин.
Глава государства также отметил, что в настоящий момент агросектор становится высокопроизводительным, высокотехнологичным и очень интересным направлением работы.
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