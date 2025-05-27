Путин: Лукашенко сказал, что всю картошку продали в Россию

«Вчера встречался с представителями разных направлений бизнеса, в том числе агросектора. Картошки-то не хватает у нас, оказывается. Разговаривал с Александром Григорьевичем Лукашенко. Он говорит: “У нас уже все продали в Россию”», — сказал он.