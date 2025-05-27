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Путин: Лукашенко сказал, что всю картошку продали в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался российскому коллеге Владимиру Путину, что всю картошку продали в Россию. Об этом президент России рассказал 27 мая.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Глава государства 27 мая выступает на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

«Вчера встречался с представителями разных направлений бизнеса, в том числе агросектора. Картошки-то не хватает у нас, оказывается. Разговаривал с Александром Григорьевичем Лукашенко. Он говорит: “У нас уже все продали в Россию”», — сказал он.

Кроме того, российский лидер рассказал, как в детстве помогал своему отцу сажать картофель.

«Кстати говоря, насчет картошки. Я в свое время тоже с родителями [это делал], отец меня приобщал к этому делу. Ну, не простая это работа — сажать эту картошку, потом полоть», — поделился воспоминаниями Путин.

Глава государства также отметил, что в настоящий момент агросектор становится высокопроизводительным, высокотехнологичным и очень интересным направлением работы.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».