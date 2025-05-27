Подземные хранилища газа Европы заполнены более чем на 46%

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 46,3% (на 11,22 процентного пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет) против 68,5% годом ранее. Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечивать заполнение своих хранилищ газом на 90% к 1 ноября каждого года. Вместе с тем это требование дополнительно подталкивает рост цен на газ на европейском рынке. Подсчеты ТАСС показывают, что чистая закачка газа Европой в предстоящий сезон заполнения ПХГ должна составить не менее 61 млрд куб. м, чтобы выполнить норму наполненности. Это почти на 50% выше чистой закачки годом ранее и является одним из максимальных показателей в истории.