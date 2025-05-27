Названы вышедшие на российский рынок в 2025 году иностранные бренды

Однако во втором полугодии доля свободных площадей в ТЦ Москвы может увеличиться до 6 процентов, предупредила Прилуцкая. К причинам она отнесла уменьшение объемов продаж и оптимизацию торговых площадей некоторыми игроками рынка. Всего же в этом году в Москве планируется ввести 382,2 тысячи квадратных метров новых торговых центров, что в 2,5 раза превышает среднегодовые показатели предыдущих пяти лет.