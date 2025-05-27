Вынесено решение о судьбе незаконно приватизированных квартир

Госпожа Панкратова доказывала в КС, что является добросовестным приобретателем. Перед заключением сделки она запросила сведения из ЕГРН и убедилась в отсутствии арестов, обременений и залогов в отношении квартиры, проверила давность владения жильем, то есть проявила «должную степень заботливости и осмотрительности», а значит, не может отвечать за ошибки, допущенные в свое время государством. Тем не менее в 2023 году Судакский горсуд признал решение горадминистрации о передаче жилья чиновнице недействительной сделкой и постановил вернуть квартиру в муниципальную собственность. Это решение устояло во всех вышестоящих инстанциях.