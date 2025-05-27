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Госдума приняла закон о защите работников от снижения премий

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, защищающий работников от снижения премий при получении ими дисциплинарных взысканий, следует из данных законодательной базы Государственной думы.

Источник: РИА "Новости"

Принятый закон обязывает работодателей детально регламентировать системы премирования в трудовых договорах и локальных нормативных актах. В документах должны быть четко определены виды премий, их размеры, условия и сроки выплаты с учетом таких факторов, как качество работы, стаж сотрудника и наличие дисциплинарных взысканий.

Также закон вводит ограничения на уменьшение премиальных выплат за нарушения трудовой дисциплины. Снижение премии допускается исключительно за тот расчетный период, в котором было наложено взыскание, и только по тем видам премий, которые начисляются за соответствующий период. При этом совокупное уменьшение заработной платы по данному основанию не может превышать 20% от месячного заработка.

При этом за работодателем сохраняется право применять все предусмотренные трудовым законодательством дисциплинарные меры, в том числе замечание, выговор и увольнение. Однако взыскания не могут служить основанием для необоснованного сокращения уже заработанных сотрудником выплат, включая заработанные премии.

Кроме того, принятый закон обновил нормы о режиме работы и отдыха для работников с особым графиком, правила совместительства для педагогов, медиков и работников культуры, а также нормы труда несовершеннолетних и работы за границей.

В октябре 2024 года Госдума приняла закон, обязывающий работодателя выплачивать работнику при увольнении компенсацию за неиспользованные отгулы. Документ уточняет срок, в течение которого может быть использован отгул, а также предусматривает возможность оплаты неиспользованных отгулов при увольнении.