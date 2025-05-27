Госдума приняла закон о защите работников от снижения премий

Также закон вводит ограничения на уменьшение премиальных выплат за нарушения трудовой дисциплины. Снижение премии допускается исключительно за тот расчетный период, в котором было наложено взыскание, и только по тем видам премий, которые начисляются за соответствующий период. При этом совокупное уменьшение заработной платы по данному основанию не может превышать 20% от месячного заработка.