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ФАС выявила картель в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картель в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сказано в сообщении на сайте ведомства.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Андреев Владимир/URA.RU/ТАСС

Как говорится в публикации, ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении двух участников торгов. Компании ООО «РБК СтройИнвест» и ООО «СтройСити» подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения, направленного на поддержание цен на торгах.

«Реализация предполагаемого картеля позволила его участникам заключить государственный контракт на сумму 358 667 534 рубля. Денежные средства выделены в рамках реализации национального проекта “Жилье и городская среда”», — отмечает ФАС.

Служба подчеркивает, что, в случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».