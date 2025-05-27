ФАС выявила картель в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»

Как говорится в публикации, ведомство возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении двух участников торгов. Компании ООО «РБК СтройИнвест» и ООО «СтройСити» подозреваются в заключении антиконкурентного соглашения, направленного на поддержание цен на торгах.
«Реализация предполагаемого картеля позволила его участникам заключить государственный контракт на сумму 358 667 534 рубля. Денежные средства выделены в рамках реализации национального проекта “Жилье и городская среда”», — отмечает ФАС.
Служба подчеркивает, что, в случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ.
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